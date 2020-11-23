Спалах COVID-19 в аеропорту Шанхая: люди в паніці влаштували тисняву – відео
Влада в Китаї заявила про інфікування коронавірусом низки працівників міжнародного аеропорту Пудун в Шанхаї. Його негайно закрили, під 3 сотні рейсів скасували, весь персонал тестують на COVID-19.
23 листопада у материковому Китаї зафіксували 11 нових випадків активної форми COVID-19 (всього в країні за офіційними даними 315 хворих). Про це розповіло видання People's Daily, Chinа у твіттері.
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Двох інфікованих коронавірусом виявили серед співробітників Міжнародного аеропорту Пудун біля Шанхая. На цю звістку влада відреагувала миттєво та жорстко: аеропорт закрили, усі рейси (майже 300) скасували.
- Люди, які цього дня перебували в аеропорту, почали панікувати – вони остерігалися, що можуть потрапити на 14-денний карантин просто в аеропорту.
- У результаті виникла тиснява, частина людей намагалися прорватися крізь медиків.
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Пізніше у китайських ЗМІ з'явилася інформація, що на COVID-19 протестують увесь персонал аеропорту, вночі 23 листопада (за Києвом) вже встигли взяти близько 17000 проб. Однак про долю пасажирів інформації немає.
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