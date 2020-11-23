Влада в Китаї заявила про інфікування коронавірусом низки працівників міжнародного аеропорту Пудун в Шанхаї. Його негайно закрили, під 3 сотні рейсів скасували, весь персонал тестують на COVID-19.

23 листопада у материковому Китаї зафіксували 11 нових випадків активної форми COVID-19 (всього в країні за офіційними даними 315 хворих). Про це розповіло видання People's Daily, Chinа у твіттері.

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Двох інфікованих коронавірусом виявили серед співробітників Міжнародного аеропорту Пудун біля Шанхая. На цю звістку влада відреагувала миттєво та жорстко: аеропорт закрили, усі рейси (майже 300) скасували.

Люди, які цього дня перебували в аеропорту, почали панікувати – вони остерігалися, що можуть потрапити на 14-денний карантин просто в аеропорту.

У результаті виникла тиснява, частина людей намагалися прорватися крізь медиків.

Що відбувалося в аеропорту Пудун, коли його раптово закрили: відео з соцмереж

it is reporeported that they are all waiting to b tested

they are workers from the airportpic.twitter.com/dsxhEhDoHj — 巴丢草 Badiucao (@badiucao) November 22, 2020

another video taken

looks like all people are forced in a parking lot.pic.twitter.com/fcI6BZri8g — 巴丢草 Badiucao (@badiucao) November 22, 2020

more videos now

looks like it is terribly organized

absolutely no social distance，just all packed on each otherpic.twitter.com/yXZsGoNfKT — 巴丢草 Badiucao (@badiucao) November 22, 2020

it is reported that after two covid19 positive case found in Shanghai Pudong airport

about 14k people are forced to b quarantined now.



（This video needs to v verified and confirmed）



pic.twitter.com/6VzLi7uTvo — 巴丢草 Badiucao (@badiucao) November 22, 2020

Пізніше у китайських ЗМІ з'явилася інформація, що на COVID-19 протестують увесь персонал аеропорту, вночі 23 листопада (за Києвом) вже встигли взяти близько 17000 проб. Однак про долю пасажирів інформації немає.

#Shanghai Pudong International Airport started nucleic acid testings for relevant workers overnight on Sunday after employees at its cargo terminal tested positive for #COVID19. As of 6am Monday, some 16,700 samples have been collected pic.twitter.com/0dLeJCxpCt — People's Daily, China (@PDChina) November 23, 2020

До слова, у Китаї майже мільйон людей зробили щеплення експериментальною вакциною проти COVID-19 національної фармацевтичної групи Sinopharm, яка все ще перебуває на стадії клінічного випробування.



У компанії кажуть, що наразі жодного випадку серйозних побічних ефектів не траплялося.