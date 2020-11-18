У Збройних силах України кількість померлих від ускладнень, спричинених коронавірусом, збільшилась до 25. Лише за останню добу діагноз COVID-19 поставили 148 військовим.

Наразі на недугу хворіють 2 442 військових та працівники Збройних сил. Від початку пандемії одужала 5 719 осіб. Про це на сторінці у фейсбуці повідомила пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

Актуально Кількість інфікованих COVID-19 у світі наблизилась до 56 мільйонів: де найскладніша ситуація

На ізоляції наразі перебувають 379 осіб. Водночас у 164 людей термін ізоляції закінчиться у найближчі 3 доби.

Що відомо про нову смерть від COVID-19 у ЗСУ

Військовий з Миколаївщини захворів 12 листопада. Пацієнта госпіталізували до "Миколаївського обласного центру лікування інфекційних хвороб". У хворого діагностували коронавірус та двобічну пневмонію.



17 листопада стан здоров'я військового значно погіршився. На жаль, зусилля лікарів виявились марними. У військовослужбовця, за попередньою інформацією, були хронічні захворювання.

Коротко про нові випадки коронавірусу у ЗСУ

З усіх інфікованих, яких виявили за добу 17 листопада, у медзакладах лікуються 5 хворих:

Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" – 1 військовослужбовець;

Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону – 1 військовослужбовець;

Військово-медичний клінічний центр Південного регіону – 1 військовослужбовець;

Маріупольський військовий госпіталь – 1 військовослужбовець;

Полтавський військовий госпіталь – 1 військовослужбовець.

Вдома перебувають 143 інфікованих. Вони почуваються задовільно та отримують необхідне лікування.