На COVID-19 все частіше почали хворіти молоді люди. Ба більше, дуже часто помирають внаслідок недуги люди віком до 60 років. Ця тенденція набирає обертів, що є дуже небезпечним.

Такі речі лікарі-клініцисти бачать раніше, ніж це показує офіційна статистика. Про це в інтерв'ю УНН розповіла лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська.

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"Зараз спостерігаємо в нашій клініці тенденції до підвищення захворюваності у молодих осіб, і до підвищення смертності у цих молодих осіб", – сказала Голубовська.

Ви побачите через кілька тижнів, коли ця статистика трішечки підтягнеться, ви побачите, що у нас смертність у віці до 60 років, швидше за все, виросте, і ми це бачимо по клініці,

– додала лікарка.

Вона назвала таку тенденцію надзвичайно небезпечною і поганою. Річ у тім, що цифри, які показано у статистиці захворювань, не можуть пояснити всієї ситуації з пандемією.

"Ми з вами не знаємо, що це за цифра: скільки там безсимптомних – просто з позитивним тестом, скільки там малосимптомних, скільки там легкого перебігу (хвороби – 24 канал), середнього, тяжкого. Я вважаю, що потрібно аналізувати, і я думаю це буде зроблено", – підсумувала Голубовська.

За її словами, з усіх киснезалежних пацієнтів реанімаційного втручання можуть потребувати до 20 – 25%.



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