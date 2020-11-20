Скільки українців померли від COVID-19, туберкульозу, грипу та інших хвороб: дані Держстату
Держстат оприлюднив дані про смертність серед громадян України за січень – вересень 2020 року. Впродовж цього періоду на території країни померли 426 687 людей.
48 372 українців померли впродовж вересня. Це на 15,4 % більше, ніж минулого вересня. Про це свідчать дані Державної служби статистики України.
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Внаслідок коронавірусної інфекції за перші 9 місяців пандемії в Україні померло більше людей, ніж від туберкульозу чи ВІЛ.
- Коронавірус COVID-19 забрав життя 4300 хворих;
- Туберкульоз – 2248;
- ВІЛ – 2268;
- Натомість хвороби органів дихання забрали життя 8 657 людей. З них грип і пневмонія – 4 820.
Смерті від інших хвороб
Окрему увагу варто приділити хворобам системи кровообігу, адже саме вони є причиною №1 смертності в Україні.
За перші 9 місяців 2020 року вони забрали життя 287 501 людини. З них 199 095 померли від ішемічної хвороби серця, 2 625 алкогольної кардіоміопатії та 55 876 від цереброваскулярних хвороб.
Статистика смертності внаслідок інших захворювань:
- Від новоутворень померли 58 516 людей. У 57 983 з них вони були злоякісними;
- 147 людей померли від хвороб крові й кровотворних органів та окремих порушень із залученням імунного механізму;
- Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин забрали життя 1 671 українця. З них більшість (1 505) померли від діабету;
- Внаслідок розладів психіки та поведінки померли 753 громадян. Зокрема, 560 через вживання алкоголю.
- Хвороби нервової системи забрали життя 3 188 мешканців України.
- Хвороби органів травлення – 17 269, з яких 1 888 внаслідок алкогольної хвороби печінки;
- Хвороби шкіри та підшкірної клітковини – 385;
- Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини – 333;
- Хвороби сечостатевої системи – 19 57;
- Вагітність, пологи та післяпологовий період – 30;
- Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді – 861;
- Природжені порушення розвитку, деформації та хромосомні аномалії – 727;
- Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках – 14 382.
Від самоушкодження помирає більше людей, ніж від нещасних випадків
Від зовнішніх причин смерті з життя пішов 20 701 українець. Найбільше людей померло внаслідок самоушкоджень, а не нещасних випадків.
Так, за січень – вересень внаслідок своїх дій померло більше українців, ніж в результаті автомобільних аварій, пожеж та спроб вбивств.
- Транспортні нещасні випадки – 2 753;
- Випадкове утоплення та занурення у воду – 1 259;
- Нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я 757;
- Випадкове отруєння, спричинене отруйними речовинами (крім алкоголю) – 1136;
- Випадкове отруєння та дія алкоголю – 1504;
- Навмисне самоушкодження – 4 708;
- Наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження – 993.
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