Держстат оприлюднив дані про смертність серед громадян України за січень – вересень 2020 року. Впродовж цього періоду на території країни померли 426 687 людей.

48 372 українців померли впродовж вересня. Це на 15,4 % більше, ніж минулого вересня. Про це свідчать дані Державної служби статистики України.

До теми Кожні 17 секунд від коронавірусу помирає 1 людина в Європі: дані ВООЗ

Внаслідок коронавірусної інфекції за перші 9 місяців пандемії в Україні померло більше людей, ніж від туберкульозу чи ВІЛ.

Коронавірус COVID-19 забрав життя 4300 хворих;

Туберкульоз – 2248;

ВІЛ – 2268;

Натомість хвороби органів дихання забрали життя 8 657 людей. З них грип і пневмонія – 4 820.

Смерті від інших хвороб

Окрему увагу варто приділити хворобам системи кровообігу, адже саме вони є причиною №1 смертності в Україні.

За перші 9 місяців 2020 року вони забрали життя 287 501 людини. З них 199 095 померли від ішемічної хвороби серця, 2 625 алкогольної кардіоміопатії та 55 876 від цереброваскулярних хвороб.

Статистика смертності внаслідок інших захворювань:

Від новоутворень померли 58 516 людей. У 57 983 з них вони були злоякісними;

58 516 людей. У 57 983 з них вони були злоякісними; 147 людей померли від хвороб крові й кровотворних органів та окремих порушень із залученням імунного механізму ;

Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин забрали життя 1 671 українця. З них більшість ( 1 505) померли від діабету;

1 671 українця. З них більшість 1 505) померли від діабету; Внаслідок розладів психіки та поведінки померли 753 громадян. Зокрема, 560 через вживання алкоголю.

753 громадян. Зокрема, 560 через вживання алкоголю. Хвороби нервової системи забрали життя 3 188 мешканців України.

3 188 мешканців України. Хвороби органів травлення – 17 269, з яких 1 888 внаслідок алкогольної хвороби печінки;

Хвороби шкіри та підшкірної клітковини – 385;

385; Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини – 333;

333; Хвороби сечостатевої системи – 19 57;

Вагітність, пологи та післяпологовий період – 30;

30; Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді – 861;

861; Природжені порушення розвитку, деформації та хромосомні аномалії – 727;

727; Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках – 14 382.

Від самоушкодження помирає більше людей, ніж від нещасних випадків

Від зовнішніх причин смерті з життя пішов 20 701 українець. Найбільше людей померло внаслідок самоушкоджень, а не нещасних випадків.

Так, за січень – вересень внаслідок своїх дій померло більше українців, ніж в результаті автомобільних аварій, пожеж та спроб вбивств.