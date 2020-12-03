Звільнення керівника жовківської ЦРЛ, у якій під час знеструмлення померли 2 пацієнти, повинні були розглянути на позачерговій сесії Жовківської районної ради. Але її не могли провести.

Сесія місцевої ради не відбулась через відсутність кворуму, адже на засідання прийшли тільки 11 із 45 депутатів. Про це повідомляє Zaxid.net.

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Оскільки для кворуму необхідна присутність щонайменше 23 депутатів, то засідання просто не відбулось.

У нас двоє депутатів померли, а 12 – склали повноваження через обрання до інших рад. Семеро депутатів завчасно попередили про свою відсутність на сесії,

– розповів голова Жовківської районної ради Роман Горбань.

Рада більше не планує збиратись, адже ось-ось відбудеться сесія Львівської районної ради й Жовківська районна рада втратить свою чинність. Останню свою сесію жовківські депутати провели 2 тижні тому.

Після ліквідації району майно лікарні перейде власність Жовківської ОТГ, а особовий склад – у підпорядкування Львівської районної ради.

Сам Горбань заявив, що перебуває на лікарняному ще з 24 жовтня і його відсутність не пов'язана з інцидентом у лікарні. До слова, у день смерті пацієнтів директор жовківської лікарні Ігор Шевців теж оформив собі лікарняний, тож на сесію не з'явився.

Що варто знати про голову жовківської лікарні Ігоря Шевціва

У 2010 році він пройшов у районну раду від "Партії регіонів", а у 2015 – від "Блоку Петра Порошенка".

63-річний Шевців працює директором жовківської ЦРЛ досить довго. І вже 3 роки суд розглядає справу щодо його причетності до корупції.

Так, у травні 2017 року його затримали під час отримання грошей у кабінеті – він вимагав 500 доларів США за прийняття людини у лікарню на посаду медсестри.

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