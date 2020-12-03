Центри з контролю і профілактиці захворювань США (CDC) пом'якшили рекомендації з карантину після контакту з людиною, яка заражена коронавірусом.

Нові рекомендації

Тепер люди можуть вийти із самоізоляції через 10 днів без проведення тесту на COVID-19, за умови, що за цей термін у них не з'явилися симптоми. В цьому випадку CDC оцінює ризик поширення інфекції приблизно в 1% при максимальному порозі в 10%.

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При відсутності ознак коронавірусу і негативному тесті термін карантину після контакту з хворим може скоротитися до 7 днів. Імовірність передачі вірусу в цьому випадку складе приблизно 5% при максимальному порозі в 12%.

Але навіть при достроковому виході із самоізоляції необхідно спостерігати за своїм станом протягом 14 днів і в разі появи симптомів звернутися до лікаря.

Чому змінили рекомендації

Фахівці CDC уточнюють, що двотижневий карантин залишається найбільш ефективним способом запобігти поширенню інфекції. Але через зростання захворюваності в країні все більше людей змушені ізолюватися після контакту з інфікованими.

Органи охорони здоров'я зіткнулися з тим, що американці почали переривати самоізоляцію, боячись втратити дохід, і навіть приховують свої контакти, щоб не наразити своїх колег і знайомих на необхідність карантину.

Як довго коронавірус зберігається в організмі людини

У жовтні CDC розширили дані про ризики зараження і рекомендації з ізоляції людей з підтвердженим COVID-19. За даними американських медиків, концентрація РНК коронавірусу в верхніх дихальних шляхах гарантовано знижується після появи симптомів. Це означає, що людина найбільш заразний до того, як у неї з'явилися симптоми захворювання, а не після.

Реплікація вірусу істотно знижується на десяту добу від появи симптомів. У пацієнтів з тяжким перебігом COVID-19 вірус може розмножуватися до 20 діб, але в 95% випадків цей процес припиняється після 15 діб.