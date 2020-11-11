Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що складний період з коронавірусом в Україні триватиме до квітня. Завдання уряду, щоб втрати внаслідок епідемії були меншими.

До квітня ситуація з коронавірусом буде складною

Уряд повинен спрямувати усі можливі дії на призупинення росту захворюваності. Про це очільник МОЗ Максим Степанов заявив в ефірі одного з телеканалів, повідомляє 24 канал.

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Міністр зазначив, що сьогодні, 11 листопада з діагнозом COVID-19 в країні госпіталізовані 28,5 тисяч людей, що в 4,5 рази більше, ніж було у вересні.

Максим Степанов – очільник МОЗ “Ми будемо важко проходити цей період до квітня. Головне, з якими людськими втратами ми його пройдемо. Наше завдання, щоб кількість цих втрат була якомога меншою”.

Степанов додав, що крім лікувального процесу, є ще епідеміологічний і мова вже навіть не йде про те, щоб його зменшити, дії уряду повинні бути спрямовані саме на це (припинення росту захворюваності – ред. 24 канал).

Він також спрогнозував, що Україна, в кращому випадку, отримає перші постачання вакцини проти коронавірусу в кінці першого кварталу 2021 року.

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Увага! 11 листопада Кабінет Міністрів проголосував за введення карантину вихідного дня. Нові обмеження почнуть діяти вже з 14 – 15 листопада. Крім того, Україна повертається до загальнонаціонального карантину замість адаптивного.



Карантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 каналу

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