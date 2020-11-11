Складний період з коронавірусом триватиме до квітня, – Степанов
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що складний період з коронавірусом в Україні триватиме до квітня. Завдання уряду, щоб втрати внаслідок епідемії були меншими.
До квітня ситуація з коронавірусом буде складною
Уряд повинен спрямувати усі можливі дії на призупинення росту захворюваності. Про це очільник МОЗ Максим Степанов заявив в ефірі одного з телеканалів, повідомляє 24 канал.
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Міністр зазначив, що сьогодні, 11 листопада з діагнозом COVID-19 в країні госпіталізовані 28,5 тисяч людей, що в 4,5 рази більше, ніж було у вересні.
Степанов додав, що крім лікувального процесу, є ще епідеміологічний і мова вже навіть не йде про те, щоб його зменшити, дії уряду повинні бути спрямовані саме на це (припинення росту захворюваності – ред. 24 канал).
Він також спрогнозував, що Україна, в кращому випадку, отримає перші постачання вакцини проти коронавірусу в кінці першого кварталу 2021 року.
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Карантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 каналу
Головне про COVID-19 в Україні
- Станом на 11 листопада в Україні інфікувалися коронавірусом 489 808 людей. З них одужали 221 459 пацієнтів, втім ще 8 947 померли від ускладнень.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що якщо не посилити реагування країни на коронавірусну інфекцію, то вже 10 грудня місць для хворих не вистачатиме навіть в коридорах медичних установ.
- Україна може попросити Всесвітню організацію охорони здоров'я направити медичних працівників в країну.
- Держава перейшла на 2 етап протидії COVID-19 через значне погіршення ситуації. Зокрема, лікарняні ліжка для пацієнтів з COVID-19 заповнені більш ніж на 70% в десяти областях.
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