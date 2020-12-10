Експерти стверджують, що якби 95% населення США носили захисну маску для обличчя, це могло б врятувати майже 130 000 життів до лютого 2021 року.

Ця статистика базується на загальнодоступних даних на момент публікації. Дослідники попереджають, що деяка інформація може бути застарілою. Аналіз опублікований у журналі Nature.

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Якби від 22 вересня 2020 року 95% населення США носили маску, то можна було б зберегти життя 85 284 – 170 867 людей до кінця лютого 2021 року. І навіть якби маску носили хоча б 85%, можна було б запобігти 60 731 – 133 077 смертей.

Чому потрібно носити захисну маску

Декілька тижнів тому Центр з контролю та профілактики захворювань (CDC) заявив, що маска захищає не лише людей навколо, а й людину, яка її носить. Такий висновок зробили на основі 7 проведених досліджень.

Згідно з даними CDC, збільшення обігу масок лише на 15% не лише може позбавити необхідності введення локдауну, а й допомогти економіці.

Попри результати дослідження, попередження та штрафи, мешканці США досі не носять масок у кількості, необхідній для стримування коронавірусу. Нещодавно вчені з IHME підрахували, що національне використання масок становить близько 67%.

На жаль, питання маскового режиму перетворилось у боротьбу політики проти науки по всьому світові. Багато людей переконані, що це змова уряду, фармкомпаній або ж що тривале носіння захисної маски погано впливає на здоров'я.

Ситуація з носінням масок в Україні

4 грудня соціологічна група "Рейтинг" опублікувала результати опитування, на скільки українці дотримуються маскового режиму.

У результаті 35% опитаних повідомили, що постійно носять маски.

63% респондентів повідомили, що носять їх лише в місцях великого скупчення людей, зокрема в транспорті та магазині.

Натомість 2% українців зізналися, що нехтують цим засобом захисту.

Окрім цього, лише 70% опитаних людей вважають коронавірус реальною загрозою для себе і сім’ї.

Тим часом безліч українців нехтують зміною або пранням масок і носять їх абияк.



Як правильно носити медичну маску / Інфографіка 24 канал