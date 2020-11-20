Біологам вдалося підрахувати кількість та масу частинок коронавірусу в організмі. Лише уявіть – усі інфекційні частинки SARS-CoV-2, які є нині у світі, важать всього від 0,1 до 1 кілограма.

Співробітники Інституту науки Вейсмана (Ізраїль) і Каліфорнійського університету в Берклі (США) підрахували, скільки частинок коронавірусу несе кожна інфікована людина. Дослідження опубліковане на порталі препринтів medRxiv.org, адже воно поки що не пройшло рецензування.

Варто знати Куріння призводить до важчого перебігу COVID-19 та погіршення імунітету: дослідження

Як проводилось дослідження

Перш ніж це з'ясувати, фахівці виміряли концентрацію вірусних частинок в тканинах дихальної системи й травного тракту інфікованих макак. Натомість для того, аби виявити їхню сукупну кількість, команда помножила показник вірусної концентрації в кожній тканині на її загальну масу. Передбачувано, що в легенях виявили найбільше вірусних частинок патогену.

Науковці зауважили, що від 1 до 10 відсотків клітин легенів і дихальних шляхів містять мембранний білок ACE2, який коронавірус використовує для проникнення в клітину. Але цікаво, що це число перевищує оцінку загальної кількості інфікованих клітин.

Тож дослідники прийшли до висновку, що лише невелика кількість клітин, які експресують ACE2 та TMPRSS2 (трансмембранну протеазу, серин 2), схильні до інфікування вірусом.

Знання абсолютної кількості віріонів у інфікованої людини може допомогти в оцінці параметрів відповіді імунної системи, мінімальних інфекційних доз і меж виявлення (коронавірусу – ред.) при тестуванні,

– йдеться в дослідженні.

Скільки важить коронавірус