У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що вартість однієї дози вакцини від коронавірусної інфекції для українця становитиме 7 доларів.

Про це заявив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко в ефірі одного з українських телеканалів.

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Одна доза вакцини через систему COVAX може коштувати для України 7 доларів. Повноцінне щеплення, дві дози — доларів 14,

– сказав Ляшко.

Раніше у МОЗ повідомляли, що вакцину від коронавірусу безкоштовно можуть отримати 20% населення України.

У межах Глобального механізму з доступу до вакцин від COVID-19 COVAX Україна може безкоштовно отримати 8 мільйонів доз. Крім того,у проєкті бюджету на 2021 рік закладено понад 2 мільярди гривень на закупівлю вакцини.

Американський кандидат на вакцину від Moderna також включений до глобального механізму COVAX. Попередні результати досліджень демонструють, що препарат ефективний на 95%.

Відомо, що в Україні у першу чергу вакцинуватимуть професійні групи ризику – лікарів, представників силових структур та вчителів. У другу хвилю вакцинуватимуть літніх людей та хворих, які мають супутні хронічні патології. Адже саме серед цих груп найвища смертність від хвороби.

До слова, уряд запровадив в Україні карантин вихідного дня, який почав діяти з 14 – 15 листопада та триватиме 3 тижні – до півночі 30 листопада. Обмеження стартують з 00:00 суботи і до 00:00 понеділка. Працюють тільки магазини, аптеки, банки, АЗС, пошта. Також в Україні відмовилися від адаптивного карантину та повернулися до загальнодержавного.



Перелік обмежень у карантин вихідного дня / Інфографіка 24 каналу