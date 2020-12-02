З'явились нові дані щодо того, скільки українців готові зробити щеплення проти COVID-19. Цікаво, що показники сильно коливаються залежно від того, буде вакцина платною чи безкоштовною.

Соціологічна група "Рейтинг" опитала 2500 людей віком від 18 років. Згідно з результатами опитування, лише незначна більшість респондентів готові вакцинуватися від коронавірусу, якщо це буде безкоштовно.

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Так, 55% опитаних українців готові зробити щеплення проти COVID-19, якщо вакцину їм нададуть безкоштовно. Натомість заплатити за такий препарат та вакцинуватися готові лише 35%.

40% опитаних не хочуть імунізуватися навіть в тому випадку, якщо за це не доведеться платити. А якщо ж вакцина таки буде платною, то вакцинуватись відмовляються 57%.

Як проводилось опитування

На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів інтерв'юери поспілкувались з 2 500 українцями віком старше 18 років. Опитування проводилося період з 28 по 30 листопада. Зазначається, що помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.

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