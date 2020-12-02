Скільки українців готові вакцинуватися від коронавірусу: свіже опитування
З'явились нові дані щодо того, скільки українців готові зробити щеплення проти COVID-19. Цікаво, що показники сильно коливаються залежно від того, буде вакцина платною чи безкоштовною.
Соціологічна група "Рейтинг" опитала 2500 людей віком від 18 років. Згідно з результатами опитування, лише незначна більшість респондентів готові вакцинуватися від коронавірусу, якщо це буде безкоштовно.
До теми У РНБО розповіли, коли кожен охочий українець зможе зробити щеплення від COVID-19
Так, 55% опитаних українців готові зробити щеплення проти COVID-19, якщо вакцину їм нададуть безкоштовно. Натомість заплатити за такий препарат та вакцинуватися готові лише 35%.
40% опитаних не хочуть імунізуватися навіть в тому випадку, якщо за це не доведеться платити. А якщо ж вакцина таки буде платною, то вакцинуватись відмовляються 57%.
Як проводилось опитування
На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів інтерв'юери поспілкувались з 2 500 українцями віком старше 18 років. Опитування проводилося період з 28 по 30 листопада. Зазначається, що помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.
Останні новини про вакцину від COVID-19
- Велика Британія схвалила використання вакцини проти коронавірусу від Pfizer та BioNTech, ставши першою країною, у якій розпочнеться імунізація проти COVID-19 серед населення.
- Невдовзі у США теж розглянуть використання вакцин від Pfizer та BioNTech, а також від компанії Moderna.
- Бельгія заявила, що готова стати хабом (вузол якоїсь мережі – ред.) вакцин для цілої Європи. У країні вже готові приймати перші партії препаратів. Для цього термінал обладнали спеціальними морозильними установками та підготували сухий лід.
- Ефективність американської вакцини проти коронавірусу від компанії Moderna становить 94,1%, а проти важкої форми – 100%. Єдиний мінус – препарат дуже примхливий до зберігання і йому потрібна наднизька температура. Натомість ефективність менш примхливої вакцини від Pfizer та BioNTech становить до 95%, а для літніх людей – 94%.
- Голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді нацбезпеки та оборони, академік НАНУ Сергій Комісаренко заявив, що кожен охочий українець зможе вакцинуватися проти коронавірусу до кінця 2021 року.
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