Щоб зупинити епідемію COVID-19 в Україні необхідно провакцинувати близько 30 мільйонів людей. Ці щеплення потрібно зробити до кінця 2021 року.

Вакцинації 20 мільйонів українців протягом наступних двох років буде недостатньо, щоб подолати епідемію, заявив академік Національної академії наук України Сергій Комісаренко в інтерв’ю РБК-Україна.

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Сергій Комісаренко “Я вважаю, що треба було б провакцинувати приблизно 30 мільйонів осіб. Також я переконаний, що два чи півтора року – занадто довго. Треба докласти максимум зусиль для повнішої й вчасної вакцинації та завершити її до кінця 2021 року”.

Він також наголосив, що важливою є якість вакцини, яку використовуватимуть в країні.

Яку вакцину може отримати Україна

Найімовірніше Україна отримає вакцини виробництва англо-шведської фармацевтичної компанії AstraZeneca. Її ефективність складає 70%, що є меншим відсотком, ніж у Pfizer/BioNTech та Moderna. Але її транспортування та використання простіше – ця вакцина не потребує ультрахолодних умов зберігання.

У державному бюджеті на 2021 рік закладено 2,6 мільярда гривень на закупівлю вакцини проти коронавірусу.



Чи готові українці вакцинуватись / Інфографіка 24 каналу