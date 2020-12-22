Скільки українців померли від COVID-19 за січень-жовтень: дані Держстату
За січень-жовтень 2020 року від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні померли 8 350 людей. Державна служба статистики опублікувала нові дані щодо смертності за десять місяців.
Як йдеться у даних Державної служби статистики, за десять місяців 2020 року з діагнозом COVID-19 померли 8 350 людей. У 7 954 з них вірус був ідентифікований, у 396 пацієнтів вірус неідентифікований.
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Загалом за січень-жовтень 2020 року в Україні померли 485 734 людей:
- Від ішемічної хвороби серця – 225 928 осіб;
- від цереброваскулярних хвороб (інсультів) – 62 753 особи;
- від злоякісних новоутворень – 64 556 осіб;
- від хвороб органів травлення – 19 557 осіб;
- від грипу і пневмонії – 6 818 осіб;
- від хвороб нервової системи – 3 580 осіб;
- від захворювань, зумовлених вірусом імунодефіциту людини, – 2 456 осіб;
- від туберкульозу – 2 441 особа;
- від хвороб сечостатевої системи – 2 203 особи;
- від цукрового діабету – 1 728 осіб.
Від зовнішніх причин за січень-жовтень 2020 року померли 23 043 людини:
- Внаслідок транспортних нещасних випадків загинули 3 185 осіб;
- від випадкового утоплення та занурення у воду – 1 335 осіб;
- від нещасних випадків, спричинених дією диму, вогню та полум'я – 839 осіб;
- від випадкового отруєння отруйними речовинами – 1 251 особа;
- від випадкового отруєння та дії алкоголю – 1 675 осіб;
- заподіяли собі летальне навмисне самоушкодження – 5 198 осіб;
- загинули внаслідок нападу з метою убивства чи заподіяння ушкодження – 1 122 особи.
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