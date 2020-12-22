За січень-жовтень 2020 року від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні померли 8 350 людей. Державна служба статистики опублікувала нові дані щодо смертності за десять місяців.

Як йдеться у даних Державної служби статистики, за десять місяців 2020 року з діагнозом COVID-19 померли 8 350 людей. У 7 954 з них вірус був ідентифікований, у 396 пацієнтів вірус неідентифікований. Читайте також Рано святкувати перемогу, – Курпіта про показник смертності від COVID-19 в Україні Загалом за січень-жовтень 2020 року в Україні померли 485 734 людей: Від ішемічної хвороби серця – 225 928 осіб;

від цереброваскулярних хвороб (інсультів) – 62 753 особи;

від злоякісних новоутворень – 64 556 осіб;

від хвороб органів травлення – 19 557 осіб;

від грипу і пневмонії – 6 818 осіб;

від хвороб нервової системи – 3 580 осіб;

від захворювань, зумовлених вірусом імунодефіциту людини, – 2 456 осіб;

від туберкульозу – 2 441 особа;

від хвороб сечостатевої системи – 2 203 особи;

від цукрового діабету – 1 728 осіб. Від зовнішніх причин за січень-жовтень 2020 року померли 23 043 людини: Внаслідок транспортних нещасних випадків загинули 3 185 осіб;

від випадкового утоплення та занурення у воду – 1 335 осіб;

від нещасних випадків, спричинених дією диму, вогню та полум'я – 839 осіб;

від випадкового отруєння отруйними речовинами – 1 251 особа;

від випадкового отруєння та дії алкоголю – 1 675 осіб;

заподіяли собі летальне навмисне самоушкодження – 5 198 осіб;

загинули внаслідок нападу з метою убивства чи заподіяння ушкодження – 1 122 особи. В інформації не враховані тимчасово окуповані території Автономної Республіки Крим, місто Севастополь та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.