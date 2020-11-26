В Україні для хворих на коронавірус відведено понад 53 тисячі ліжок. Більш ніж половина з них вже зайняті.

Від початку пандемії в Україні госпіталізували понад 130 тисяч людей з коронавірусом або з ознаками цієї хвороби. Про це повідомляє 24 канал.

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Згідно з останніми даними, які Максим Степанов озвучував 23 листопада, станом на ранок того дня в лікарнях перебували 27 792 пацієнти. Відповідно, станом на 26 листопада кількість зайнятих ліжок в країні може бути більшою.

За останні 3 дні в Україні госпіталізували ще 5 176 хворих. Втім, актуальної інформації про точну кількість зайнятих ліжкомісць немає, а підрахувати її неможливо, оскільки частину попередніх пацієнтів могли виписати.

Але під час ранкового брифінгу 26 листопада Степанов заявив, що для пацієнтів з коронавірусом в Україні залишилось 13 653 вільних ліжок.

Якщо відмінусувати кількість вільних ліжок від загальної їхньої кількості, то з цього випливає, що нині в Україні 39 792 госпіталізованих. 24 канал звернеться з запитом до Міністерства охорони здоров'я, аби уточнити цю інформацію.

Згідно з останніми даними, для лікування COVID-19 в українських лікарнях відведено 53 445 ліжкомісць, підведені до кисню – 27 482.

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