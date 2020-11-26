Скільки в Україні залишилось ліжок для пацієнтів з COVID-19 і яка ситуація з киснем
В Україні для хворих на коронавірус відведено понад 53 тисячі ліжок. Більш ніж половина з них вже зайняті.
Від початку пандемії в Україні госпіталізували понад 130 тисяч людей з коронавірусом або з ознаками цієї хвороби. Про це повідомляє 24 канал.
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Згідно з останніми даними, які Максим Степанов озвучував 23 листопада, станом на ранок того дня в лікарнях перебували 27 792 пацієнти. Відповідно, станом на 26 листопада кількість зайнятих ліжок в країні може бути більшою.
За останні 3 дні в Україні госпіталізували ще 5 176 хворих. Втім, актуальної інформації про точну кількість зайнятих ліжкомісць немає, а підрахувати її неможливо, оскільки частину попередніх пацієнтів могли виписати.
Але під час ранкового брифінгу 26 листопада Степанов заявив, що для пацієнтів з коронавірусом в Україні залишилось 13 653 вільних ліжок.
Якщо відмінусувати кількість вільних ліжок від загальної їхньої кількості, то з цього випливає, що нині в Україні 39 792 госпіталізованих. 24 канал звернеться з запитом до Міністерства охорони здоров'я, аби уточнити цю інформацію.
Згідно з останніми даними, для лікування COVID-19 в українських лікарнях відведено 53 445 ліжкомісць, підведені до кисню – 27 482.
Коронавірус в Україні: коротко про головне
- Станом на 26 листопада в Україні зареєстрували 677 189 хворих на коронавірус. 317 395 з них вже одужали, а ще 11 717 пацієнтів померли.
- Впродовж середи 25 листопада до лікарень госпіталізували 1 955 людей з коронавірусом або підозрою на наявність захворювання.
- За цей самий період в Україні виявили 15 331 інфікованих – це рекордний добовий приріст в країні від початку пандемії.
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