Результати одного з досліджень свідчать, що вакцина проти коронавірусу від компанії Moderna може забезпечити імунітет до хвороби щонайменше на 3 місяці.

Дослідники Національного інституту алергії та інфекційних хвороб (NIAID) вивчили імунну відповідь 34 учасників після щеплення вакциною від компанії Moderna. Дослідження опубліковане у журналі New England Journal of Medicine.

До теми Велика Британія отримала вакцину Pfizer від COVID-19: хто використає перші дози

Серед учасників були молоді та літні люди, які взяли участь у першому етапі клінічних випробувань.

Згідно з результатами дослідження, рівень вироблених антитіл після вакцинації, як і очікувалося, трішки знизився. Але їхня кількість залишилась підвищеною у всіх учасників через 3 місяці після введення другої дози вакцини.

Вчені заспокоюють – попри те, що кількість антитіл з часом скорочується, це не привід для занепокоєння. За словами директора NIAID Ентоні Фаучі та інших експертів, дуже ймовірно, що імунна система запам'ятає вірус. Тож якщо буде піддана його впливу, виробить нові антитіла.

Дослідження показало, що вакцина активувала певний тип клітин, які допомагають імунній пам’яті. Але чи справді це так продемонструють наступні дослідження.