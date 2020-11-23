Скільки українських правоохоронців підхопило коронавірус: дані МВС
У Міністерстві внутрішніх справ за останню добу зафіксували 456 нових випадків коронавірусу серед правоохоронців. Загалом за час пандемії COVID-19 інфікувалися 20 114 працівників МВС.
Загалом станом на 23 листопада коронавірус забрав життя 58 правоохоронців. Про це повідомляє департамент комунікації МВС.
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Бережіть себе та своїх рідних. Не займайтеся самолікуванням і одразу звертайтеся до сімейного лікаря, якщо відчули симптоми захворювання,
– написали у пресслужбі.
Коронавірус серед правоохоронців
Зазначається, що загалом минулого тижня на COVID-19 захворіли 2686 правоохоронців. За останні 24 години коронавірус діагностували у 456 працівників МВС. Найбільшу кількість хворих зареєстровано у:
- Запорізькій області (+25);
- Черкаській області (+27);
- Києві (+49).
Від початку пандемії коронавірусу захворіло 20 114 правоохоронців, з них одужало – 19 166 осіб.
Статистика захворювання на коронавірус у МВС / Інфографіка Департамент комунікації МВС
Новини про коронавірус в Україні
Станом на 23 листопада в Україні зафіксовано 624 744 випадків інфікування коронавірусною інфекцією.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1199), Дніпропетровській (1017), Київській (962), Сумській (779) та Запорізькій (765) областях.
За минулу добу госпіталізовано 1 134 людини. На жаль, 138 пацієнтів померли від ускладнень, викликаних коронавірусом. Загальна кількість летальних випадків зросла до 10 951. За весь час пандемії одужали 286 917 людей.
Кількість захворювань в регіонах дивіться тут.
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