У Міністерстві внутрішніх справ за останню добу зафіксували 456 нових випадків коронавірусу серед правоохоронців. Загалом за час пандемії COVID-19 інфікувалися 20 114 працівників МВС.

Загалом станом на 23 листопада коронавірус забрав життя 58 правоохоронців. Про це повідомляє департамент комунікації МВС.

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Бережіть себе та своїх рідних. Не займайтеся самолікуванням і одразу звертайтеся до сімейного лікаря, якщо відчули симптоми захворювання,

– написали у пресслужбі.

Коронавірус серед правоохоронців

Зазначається, що загалом минулого тижня на COVID-19 захворіли 2686 правоохоронців. За останні 24 години коронавірус діагностували у 456 працівників МВС. Найбільшу кількість хворих зареєстровано у:

Запорізькій області (+25);

Черкаській області (+27);

Києві (+49).

Від початку пандемії коронавірусу захворіло 20 114 правоохоронців, з них одужало – 19 166 осіб.



Статистика захворювання на коронавірус у МВС / Інфографіка Департамент комунікації МВС

Новини про коронавірус в Україні

Станом на 23 листопада в Україні зафіксовано 624 744 випадків інфікування коронавірусною інфекцією.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1199), Дніпропетровській (1017), Київській (962), Сумській (779) та Запорізькій (765) областях.

За минулу добу госпіталізовано 1 134 людини. На жаль, 138 пацієнтів померли від ускладнень, викликаних коронавірусом. Загальна кількість летальних випадків зросла до 10 951. За весь час пандемії одужали 286 917 людей.

Кількість захворювань в регіонах дивіться тут.

Зверніть увагу! Американські Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC) провели нове дослідження та з'ясували, що обов'язкове носіння масок в громадських місцях уповільнює поширення COVID-19. Дослідження було проведено в штаті Канзас. У провінціях, де вимагали носити маски, кількість нових випадків коронавірусу скоротилася на 6%. У провінціях, які не ввели масочний режим, за час дослідження захворюваність зросла на 100%.