Вчені отримали нові дані про те, як поширюється і мутує коронавірус. В тому числі вони розрахували, скільки вірусних частинок здорова людина повинна отримати від хворого, щоб інфікуватися SARS-CoV-2.

Щоб детально дослідити, як мутує SARS-CoV-2, вчені зібрали 750 зразків цього вірусу в різних кластерах поширення інфекції в Австрії, в тому числі у важливих туристичних центрах країни, пише Science Translational Medicine.

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Автори фокусувалися на різних мутаціях, які можна виявляти у вірусах. У цьому дослідженні не було виявлено мутацій, які впливають на патогенність SARS-CoV-2.

Скільки вірусу потрібно для зараження

Згідно з даними цього дослідження, для передачі інфекції від однієї людини до іншої потрібно 1000 вірусних частинок. Вчені вказують, що для багатьох інших вірусів, наприклад, норовірусів і ВІЛ – ця кількість менша.

Також в ході дослідження науковці бачили інфікованих людей, які виразно контактували з меншою кількістю вірусів, але все одно заразилися. Науковці вважать, що вирішальну роль можуть грати такі фактори, як використання захисних засобів, шлях передачі інфекції й стан імунної системи.