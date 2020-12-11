Чим більше ми тренуємось, тим більше їмо. Дослідження показують, як багато потрібно займатися, щоб схуднути за допомогою фізичних вправ.

У новому дослідженні взяли участь 44 людини із зайвою вагою. Половину з них вчені попросили займатися два рази на тиждень по 90 хвилин або довше, пише Medicine & Science in Sports & Exercise.

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Кожне тренування мало спалювати близько 750 кілокалорій (1500 – за тиждень). Вправи могли бути будь-якими. Друга група мала спалити 3000 кілокалорій, займаючись шість днів в тиждень по 40-60 хвилин.

Вчені стежили за роботою серця учасників за допомогою трекерів фізичної активності. Також учасникам проводили аналіз гормонів, які впливають на апетит. В кінці дослідження – через 12 тижнів – вчені оцінили масу тіла учасників і підрахували, наскільки більше ті стали їсти для компенсації втрати енергії.

Щоб схуднути без дієт, потрібно багато тренуватись

Люди знову споживали додаткові 1000 кілокалорій, щоб компенсувати витрати енергії, незалежно від режиму занять. В результаті, схуднути змогли тільки ті учасники, які спалювали 3000 кілокалорій на тиждень.

Вчені виявили цікаву різницю між двома групами учасників дослідження. У тих, хто спалював за допомогою вправ 3000 кілокалорій в день, збільшилася чутливість до лептину – гормону, який знижує апетит. Ця зміна може свідчити про кращу здатність регулювати бажання поїсти.

Чому так відбувається

Зв'язок між фізичними вправами й схудненням може здатися простим. Людина тренується, витрачає калорії в більшій кількості, ніж отримує з їжею. В ідеалі, організм повинен почати використовувати жирові відкладення, щоб компенсувати цю нестачу енергії.

Велика частина тих, хто хоче схуднути намагається зробити це за допомогою вправ. Однак більшість залишаються незадоволеними результатами: без супутнього контролю харчування вага втрачається погано, а іноді навіть зростає.

Слабкий ефект вправ вчені пояснюють механізмами пристосування, які виробилися еволюційно: організм не хоче віддавати накопичену у вигляді жиру енергію. У відповідь на збільшення навантажень люди починають більше їсти. Для сучасних людей, на яких діє безліч факторів, що сприяють ожирінню, ці стародавні захисні механізми не актуальні. Але вони продовжують працювати.