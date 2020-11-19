В Україні внаслідок COVID-19 можуть померти від 17 до 33 тисяч людей до кінця року. Невтішний прогноз розрахували вже за умови дотримання карантину вихідного дня.

Сценарії розгортання подій та кількості жертв

Про це свідчить моделювання Київської школи економіки (КШЕ). Дослідники розглянули три сценарії дії карантину вихідного дня.

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Зелений сценарій – найоптимістичніший та на нашу думку малоімовірний у теперішніх умовах. Він прогнозує 17 тисяч смертей при умові негайного введення локдауну по всій території України.

Жовтий сценарій, 26 тисяч смертей, можливий при умові, що карантин вихідного дня спрацює.

Чорний сценарій – 33 тисяч смертей від COVID-19 – якщо чинний карантин не спрацює.

Критичне навантаження на лікарні можливе в грудні 2020 року,

– зауважив Юрій Ганиченко, старший дослідник департаменту економіко-політичних досліджень Київської школи економіки.

Система тестування виведена з ладу

За словами керівника КШЕ Павла Ковтонюка, Україна не контролює поширення вірусу та ледве встигає діагностувати випадки пацієнтів, які вже перебувають в лікарнях.

Щоб взяти під контроль поширення COVID-19 при 11 тисяч випадків на добу слід проводити 220 тисяч ПЛР-тестів щодня. Теперішній рівень тестування — в середньому 40 тисяч ПЛР-тестів на добу — достатній для контролю ситуації при 2 тисяч нових випадків,

– йдеться у звіті Ковтонюка.

У КШЕ також зазначили, що станом на 19 листопада 9 областей у зоні неконтрольованого спалаху COVID-19, а саме: Запорізька, Сумська, Київська, Волинська, Рівненська, Івано-Франківська, Житомирська, Хмельницька, Чернівецька та місто Київ.

Що важливо розуміти, так це те, що польові госпіталі не вирішать нестачу реанімаційних ліжок для пацієнтів з COVID-19 в Україні.

У КШЕ пояснили, що вони можуть або допомогти ізолювати хворих з легким і середнім перебігом хвороби від здорових людей (у Китаї), або успішно приймати пацієнтів, які вже одужають, тобто не в критичному стані.

В Україні ж не вистачає саме реанімаційних ліжок з підведеним киснем та ліжок у відділеннях інтенсивної терапії.

В Україні підтвердили рекордні 13 357 хворих на COVID-19, з них – 539 дітей. Про те, у яких областях за останню добу підтвердили найбільшу кількість випадків захворюваності читайте тут.