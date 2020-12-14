За 10 місяців боротьби з коронавірусом в Україні обладнали понад 63 тисяч ліжок для хворих. Однак далеко не всі з них мають такий потрібний для хворих на COVID-19 кисень.

У Кабінеті Міністрів відзвітували лише про понад 35 тисяч лікарняних ліжок, які підключені до кисню. Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час селекторної наради, пише Офіс Президента.

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Прем'єр додав, що станом на 14 грудня зайняті більш як 27 тисяч ліжок для COVID-19. Також в уряді зазначили, що триває вдосконалення процесу маршрутизації хворих.

Якщо говорити про відсотки, то в Україні заповнені 43,3% лікарняних ліжок для коронавірусу. При цьому лише у Миколаївській області лікарняні ліжка зайняті більш ніж на 60%.

Що відомо про медичний кисень та чому він важливий? Загалом існує 2 види кисню – технічний та медичний. Перший застосовується у промислових сферах, а другий – для пацієнтів лікарень, які мають проблеми з диханням. Це трапляється за тяжкого перебігу хвороб органів дихання, серцевої недостатності, при отруєннях, для операційного наркозу. Він гостро потрібен хворим з проблемами дихання, новонародженим немовлятам, а також людям, що хворі на COVID-19.

Яка зараз ситуація з COVID-19 в Україні

В Україні продовжує скорочуватися динаміка захворюваності коронавірусною хворобою. За добу в Україні підтвердили 6451 новий випадок COVID-19. Одужали при цьому ще 5154 пацієнти.

COVID-19. Одужали при цьому ще 5154 пацієнти. Станом на 14 грудня в Україні зареєстровано 900 666 хворих на COVID-19. З них одужали 506 718 людей. Натомість з життя пішли 15 247 пацієнтів.

на COVID-19. З них одужали 506 718 людей. Натомість з життя пішли 15 247 пацієнтів. Впродовж 13 грудня найбільше нових хворих на COVID-19 виявили у Києві (605), а також Одеській (584), Київській (521), Дніпропетровській (461) та Запорізькій (440) областях.

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