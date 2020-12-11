Станом на 11 грудня у Києві зареєстровано 88 317 хворих на COVID-19. За минулу добу виявили 1 880 інфікованих, серед них 61 медик.

За минулу добу, 10 грудня, у Києві померли 26 хворих. Натомість одужала рекордна кількість пацієнтів – 922. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив мер столиці Віталій Кличко.

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За минулу добу найбільше випадків інфікування коронавірусом виявили у жінок. Окрім цього, хворобу діагностували в одномісячної дитини.

Цікаво, що вікова категорія інфікованих жінок та чоловіків абсолютно однакова.

Загалом серед нових хворих:

1 006 жінок віком від 18 до 88 років,

735 чоловіків віком від 18 до 88 рокiв,

64 дівчинки від 16 днів до 17 років,

73 хлопчики від 1 місяця до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 104 пацієнти. Інші залишились лікуватись вдома на самоізоляції. Попри це, вони все одно перебувають під контролем лікарів.

Коронавірус у районах Києва

Найбільше нових випадків зараження виявили в Дарницькому (494) Дніпровському (284) та Оболонському (159) районах.

Станом на 11 грудня у Києві 88 317 підтверджених випадків зараження коронавірусом. Усього за період пандемії в столиці зафіксували 1 551 летальний випадок від коронавірусу. Натомість подолали COVID-19 27 769 мешканців міста.

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