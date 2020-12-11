Коронавірус у Києві: за добу одужала рекордна кількість хворих
Станом на 11 грудня у Києві зареєстровано 88 317 хворих на COVID-19. За минулу добу виявили 1 880 інфікованих, серед них 61 медик.
За минулу добу, 10 грудня, у Києві померли 26 хворих. Натомість одужала рекордна кількість пацієнтів – 922. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив мер столиці Віталій Кличко.
До теми Коронавірус в Україні: за добу померла рекордна кількість людей
За минулу добу найбільше випадків інфікування коронавірусом виявили у жінок. Окрім цього, хворобу діагностували в одномісячної дитини.
Цікаво, що вікова категорія інфікованих жінок та чоловіків абсолютно однакова.
Загалом серед нових хворих:
- 1 006 жінок віком від 18 до 88 років,
- 735 чоловіків віком від 18 до 88 рокiв,
- 64 дівчинки від 16 днів до 17 років,
- 73 хлопчики від 1 місяця до 17 років.
До лікарень столиці госпіталізували 104 пацієнти. Інші залишились лікуватись вдома на самоізоляції. Попри це, вони все одно перебувають під контролем лікарів.
Коронавірус у районах Києва
Найбільше нових випадків зараження виявили в Дарницькому (494) Дніпровському (284) та Оболонському (159) районах.
Завантаженість лікарень міста: що відомо
- Нині у лікарнях Києва лікуються 1 915 госпіталізованих хворих на коронавірус. Із них 11 дітей.
- 1 248 пацієнтів перебувають у важкому стані.
- Кисневу підтримку отримують 1402 людини.
- 22 хворих перебувають під апаратами ШВЛ.
- Заповненість ліжок в комунальних медзакладах міста столиці становить майже 48%.
Поділитися новиною