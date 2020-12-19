В окупованому Криму за добу 18 грудня коронавірус виявили у 354 людей. Загалом окупаційна влада нарахувала понад 26 тисяч хворих на COVID-19 на півострові.

Коронавірус в окупованому Криму

Впродовж 18 грудня від коронавірусу на півострові одужали 380 людей, за весь період пандемії – 16,3 тисячі. Про це повідомляє російський уряд Криму, пишуть "Крим.Реалії".

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Серед нових хворих 21 людина переносить COVID-19 безсимптомно. Відомо, що у 272 мешканців Криму виявили вірус, коли ті звернулися у лікарню. За даними окупантів, за добу 18 грудня померло 7 людей. Така статистика смертності пов'язана з нібито несвоєчасним зверненням до медиків.

За добу всі лабораторії на території Криму протестували на коронавірус 4 365 людей,

– наголосила російська влада Криму.

Яка ситуація у Севастополі

У Севастополі коронавірусом заразилися 5 765 людей. Впродовж 18 грудня виявили 83 нових хворих:

19 людей госпіталізували у лікарні;

решта – перебувають на амбулаторному лікуванні;

нові інфіковані – люди віком від 70 до 85 років.

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Крім того, 63 пацієнтів виписали з лікарні. Втім, 3 хворих на коронавірус мешканців Севастополя померли. За весь час пандемії кількість смертей становить – 190.

У стаціонарах перебуває 144 людини. У відділенні для пацієнтів, які хворіють у легкій формі, – 172. Ще 37 людей лікуються вдома,

– заявила так звана влада Криму.