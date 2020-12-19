Ситуація з коронавірусом у Криму: кількість хворих зростає
В окупованому Криму за добу 18 грудня коронавірус виявили у 354 людей. Загалом окупаційна влада нарахувала понад 26 тисяч хворих на COVID-19 на півострові.
Коронавірус в окупованому Криму
Впродовж 18 грудня від коронавірусу на півострові одужали 380 людей, за весь період пандемії – 16,3 тисячі. Про це повідомляє російський уряд Криму, пишуть "Крим.Реалії".
Читайте також За добу в Україні виявили 11 742 випадки зараження на COVID-19
Серед нових хворих 21 людина переносить COVID-19 безсимптомно. Відомо, що у 272 мешканців Криму виявили вірус, коли ті звернулися у лікарню. За даними окупантів, за добу 18 грудня померло 7 людей. Така статистика смертності пов'язана з нібито несвоєчасним зверненням до медиків.
За добу всі лабораторії на території Криму протестували на коронавірус 4 365 людей,
– наголосила російська влада Криму.
Яка ситуація у Севастополі
У Севастополі коронавірусом заразилися 5 765 людей. Впродовж 18 грудня виявили 83 нових хворих:
- 19 людей госпіталізували у лікарні;
- решта – перебувають на амбулаторному лікуванні;
- нові інфіковані – люди віком від 70 до 85 років.
До теми Чехія передала Україні засоби захисту від коронавірусу на 195 тисяч євро
Крім того, 63 пацієнтів виписали з лікарні. Втім, 3 хворих на коронавірус мешканців Севастополя померли. За весь час пандемії кількість смертей становить – 190.
У стаціонарах перебуває 144 людини. У відділенні для пацієнтів, які хворіють у легкій формі, – 172. Ще 37 людей лікуються вдома,
– заявила так звана влада Криму.
Поділитися новиною