Система охорони здоров'я України витримає, якщо у день коронавірус діагностуватимуть у 25 тисяч людей. Це значно більше, ніж було навесні 2020 року.

Критичну для системи охорони здоров'я кількість нових заражень COVID-19 у день прем'єр-міністр Денис Шмигаль прокоментував в інтерв'ю "Кореспонденту".

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Навесні навіть уявити було складно, що при 12 – 15 тисячах хворих на добу система не ляже. Зараз вона справляється. Ми очікуємо, що вона впорається і при 25 тисячах хворих в день, якщо виникне така необхідність,

– заявив Шмигаль.

Водночас прем'єр висловив сподівання, що такої потреби все ж не буде.

Крім того, він переконаний, що введення локдауну навесні було повністю виправданим.

"Навесні ніхто не розумів ні природи самого вірусу, ні механізму його поширення, ні алгоритмів лікування. Ввівши локдаун, ми врятували життя тисяч українців. Якби не він, перша хвиля пандемії накрила б нас, як Іспанію або Італію", – пояснив прем'єр.

Водночас тепер, наголосив Шмигаль, протоколи лікування коронавірусу кардинально відрізняються від весняних і дозволяють рятувати життя.

Зверніть увагу! Станом на 2 грудня коронавірус виявили вже у 758 264 українців, за останню добу – у 13 141. Загалом від початку епідемії одужали 369 054 жителі України, протягом 1 грудня – 13 882. На жаль, померли від ускладнень 12 717, за останню добу – 169 людей.