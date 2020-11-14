Українці повинні отримати вакцину проти COVID-19 якнайшвидше. Для цього до Верховної Ради вже внесли законопроєкт, який дозволить спростити процедуру реєстрації препарату. А уряд зарезервував у бюджеті 2,6 мільярда гривень.

Глава комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" 13 листопада говорив про вакцину проти коронавірусу.

Зокрема, мовилося про її вартість та про те, скільки українців зможуть вакцинуватися найпершими, пише 24 канал.

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Щодо вакцинації українців проти COVID-19 Радуцький розповів наступне:

Реєстрація: наскільки пізніше від моменту реєстрації Україна отримає вакцину

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який дозволяє скоротити бюрократичну процедуру реєстрації препарату. Це дозволить громадянам України якнайшвидше отримати вакцину, щойно її зареєструють у світі.

За словами Радуцького, мовитиметься навіть не про місяці, а про тижні.

Бюджет: яка вартість вакцини проти COVID-19

У державний бюджет уряд заклав на вакцини проти коронавірусу 2,6 мільярда гривень.

Ціна вакцини наразі невідома, утім. Припускають, що вона буде коштувати від 15 до 30 доларів.

Вакцинація: скільки українців зможуть вакцинуватися першочергово

​Щойно вакцина з'явиться, Україна матиме змогу отримати таку кількість доз, яка буде потрібною для вакцинації 20% населення країни.

Однак перша партія розрахована тільки на 3%.

Вітчизняне: чи будуть робити вакцину проти коронавірусу в Україні

​Про українську вакцину проти коронавірусу наразі не мовиться.

Але вчені вже пообіцяли зареєструвати невдовзі препарат – кандидат у вакцини – української розробки.