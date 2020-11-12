Скільки доз вакцини проти коронавірусу та коли отримає Україна: відповідь МОЗ
Через тиждень, 19 листопада приймуть рішення про дату постачання Україні вакцини проти коронавірусу. У МОЗ сподіваються отримати близько 8,5 мільйонів доз.
Постачання в Україну вакцини проти коронавірусної хвороби передбачене програмою COVAX (міжнародна організація, яка має на меті забезпечити доступу до ефективної вакцини від коронавірусу для всіх країн). Про це розповів під час брифінгу головний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє 24 канал.
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За словами Ляшка, Україна отримає ту кількість доз, яка дорівнює 20% населення.
До слова, раніше Ляшко розповів, що Україна увійшла до переліку тих країн, які можуть отримати майбутню вакцину проти коронавірусу за спеціальною ціною.
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Хто пріоритетно отримає вакцину проти COVID-19 в Україні
- Професійні групи ризику – лікарів, представників силових структур та вчителів.
- Літні люди (група населення з найвищою летальністю внаслідок COVID-19). Серед цієї вікової групи пріоритетність матимуть люди з супутніми хронічними патологіями.
- До слова, американська компанія Pfizer спільно з німецькою BioNTech завершили третій етап тестування вакцини проти коронавірусу, а Єврокомісія 11 листопада підписала з ними контракт на закупівлю 300 мільйонів доз вакцини.
- Препарат назвали BNT162b2. Як він діє, про плюси та мінуси вакцини – читайте у статті 24 каналу.
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