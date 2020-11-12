Через тиждень, 19 листопада приймуть рішення про дату постачання Україні вакцини проти коронавірусу. У МОЗ сподіваються отримати близько 8,5 мільйонів доз.

Постачання в Україну вакцини проти коронавірусної хвороби передбачене програмою COVAX (міжнародна організація, яка має на меті забезпечити доступу до ефективної вакцини від коронавірусу для всіх країн). Про це розповів під час брифінгу головний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє 24 канал.

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За словами Ляшка, Україна отримає ту кількість доз, яка дорівнює 20% населення.

Віктор Ляшко – заступник міністра МОЗ “Мова йде про максимум 8,5 млн доз. Перший транш ми очікуємо в розмірі 3% – це 1 мільйон 250 тисяч доз. Найближче засідання COVAX буде 19 листопада, коли стане відомо про орієнтовані дати поставки”.

До слова, раніше Ляшко розповів, що Україна увійшла до переліку тих країн, які можуть отримати майбутню вакцину проти коронавірусу за спеціальною ціною.

У бюджеті 2021 року на закупівлю майбутньої вакцини проти COVID-19 передбачено 1 мільярд гривень.

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