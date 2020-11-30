Фізична активність потрібна нам для хорошого самопочуття та здоров'я загалом. Щобільше, нерухоме сидіння за комп’ютером завжди слід компенсувати, інакше організм функціонуватиме гірше.

Вчені провели дослідження, щодо важливості фізичної активності

Але, що робити, якщо впродовж всього дня ви були зайняті навчанням, роботою чи перемовинами через зум, а можливості зайнятися спортом чи навіть елементарно порухатися – не було

Міжнародна група вчених провела масштабне дослідження, результати якого опублікували в Британському журналі спортивної медицини.

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Усього в дослідженні взяли участь 44370 осіб з різних країн, які носили фітнес-трекери.

Передчасну смерть провокує сидячий спосіб життя

Дослідники дійшли висновку, що ризик смерті серед людей, які ведуть малорухливий спосіб життя, збільшувався в міру того, як скорочувався час, витрачений на фізичну активність.

Всього 30 – 40 хвилин фізичної активності помірної чи високої інтенсивності в день здатні компенсувати 10 годин нерухомого сидіння. Важливо те, що це необов’язково має бути спорт.

Це можуть бути їзда на велосипеді, швидка ходьба і навіть робота в саду.

Тобто, навіть пів години помірного фізичного навантаження можуть знизити ризик ранньої смерті та допомогти організму бути здоровим.