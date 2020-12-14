Кілька випадків важкої алергічної реакції на вакцину проти коронавірусу показують, що після проведення щеплення лікарі повинні стежити за здоров'ям людей протягом 15 хвилин. А це може істотно уповільнити масштабну вакцинацію.

У Великобританії лікарі загальної практики, які проводять щеплення проти коронавірусу, отримали розпорядження відразу після ін'єкції протягом 15 хвилин спостерігати за станом здоров'я пацієнта, пише The Daily Mail.

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Алергічні реакції

Це необхідно на випадок розвитку алергічних побічних ефектів. Отже, плани британського уряду вже в наступному році вийти на показник в мільйон уколів на тиждень можуть бути зірвані. При такій схемі велику кількість людей вакцинувати просто не вийде.



Регулюючі органи Великобританії видали розпорядження після того, як відразу три людини, які отримали цей препарат, зіткнулися з алергічними реакціями. Отже, для їх попередження необхідно якийсь час стежити, як організм пацієнта реагує на укол. На думку вчених, 15 хвилин спостережень буде достатньо.

Сповільнення вакцинації

Це правило досить важливе, з урахуванням того, з якими логістичними та регуляційними проблемами стикаються влади Великої Британії при поширенні вакцини від компанії Pfizer.

Кожен пункт масової вакцинації в країні, як очікується, повинен поширити не менше 975 доз вакцини за три з половиною дні. Саме стільки поміщається в спеціальні холодильники, де препарат можна зберігати при температурі -70 градусів. Якщо ж кількість вакцин збільшити, то, як побоюються фахівці, належні умови зберігання забезпечені не будуть, а це може зіпсувати ефективність препарату.

Що відомо про вакцину Pfizer і BioNTech

Вакцина отримала "сприятливий" рівень безпеки, адже найпоширенішими побічними реакціями на неї були:

почервоніння в місці ін'єкції,

втома,

головний біль,

біль у м'язах та суглобах,

озноб і лихоманка.

Згідно з повідомленням, під час випробувань померли 6 учасників. Зазначається, що ці смерті "пов'язані з перебігом подій, які відбуваються в загальній популяції вікових груп, де вони сталися, з однаковим темпом".

Ефективність вакцини проти COVID-19 становить 95%, яка досягається щонайменше через 7 днів після введення другої дози.