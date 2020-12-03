Скільки часу нам ще доведеться носити маски: невтішні прогнози медиків
Попри швидку загальну вакцинацію й очікувану перемогу над коронавірусною пандемією, носіння медичних масок в публічних місцях може стати обов'язковим на довгі роки.
Так вважає заступник головного лікаря Англії професор Джонатан Ван-Там. За його словами, людям доведеться ще кілька років носити медичні маски, і вони стануть буденністю, як і для жителів Близького Сходу, пише Daily Mail.
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Причому навіть після успіху загальної вакцинації проти коронавірусу. На думку вченого, у людства не буде підстав прощатися з цими надокучливими засобами профілактики.
Виступ медика прозвучав на пресконференції в будівлі британського уряду, але його перервав прем'єр-міністр Борис Джонсон, який поспішив усіх заспокоїти та заявив, що життя скоро "повернеться практично до норми".
Коронавірус у Великій Британії
- 2 країна грудня вийшла з тритижневого локдауну, в країні знову запрацювали ресторани, паби та магазини.
- На території країни схвалили вакцину від компанії Pfizer, а на наступному тижні військові вже почнуть розгортати масштабну вакцинацію.
- Очікується, що у Великобританії з наступного тижня будуть доступні близько 800 тисяч доз препарату. З урахуванням того, що необхідно зробити два уколи з інтервалом у 21 день, провакцинуватися зможуть не більше 400 тисяч осіб.
- Велика Британія перезамовила 40 мільйонів доз вакцини, і 10 з них мають надійти ще до кінця 2020, а наступні вже у 2021 році.
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