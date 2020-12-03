Попри швидку загальну вакцинацію й очікувану перемогу над коронавірусною пандемією, носіння медичних масок в публічних місцях може стати обов'язковим на довгі роки.

Так вважає заступник головного лікаря Англії професор Джонатан Ван-Там. За його словами, людям доведеться ще кілька років носити медичні маски, і вони стануть буденністю, як і для жителів Близького Сходу, пише Daily Mail.

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Причому навіть після успіху загальної вакцинації проти коронавірусу. На думку вченого, у людства не буде підстав прощатися з цими надокучливими засобами профілактики.



Виступ медика прозвучав на пресконференції в будівлі британського уряду, але його перервав прем'єр-міністр Борис Джонсон, який поспішив усіх заспокоїти та заявив, що життя скоро "повернеться практично до норми".

Коронавірус у Великій Британії