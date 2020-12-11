Головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що імунітет до COVID-19 після повного курсу вакцинації, орієнтовно, буде зберігатися щонайменше 6-9 місяців.

Віктор Ляшко наголосив, що після введення препарату клітини імунітету зможуть запам'ятовувати вірус та забезпечувати тривалий захист усьому організму. Про це заступник очільника МОЗ сказав в інтерв’ю ТСН.

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Він зазначив, що тривалість імунітету після щеплення буде тривати щонайменше 6-9 місяців. Однак, на особисту думку Ляшка, імунітет може зберігатися набагато більше.

Я хочу, щоб вона (вакцина від коронавірусу) прийшла якомога швидше, але не все залежить від мене... Зараз говорити про тривалість імунітету рано, але вона буде щонайменше на 6-9 місяців. Але, я думаю, вона буде значно більше тримати,

– заявив головний санітарний лікар України.

Так, після щеплення формуються антитіла, які показують, що є імунна відповідь. Після цього антитіла зникають, однак, як наголосив Віктор Ляшко, це не означає, що не буде в організмі імунної відповіді і він досить довго ще на клітинному рівні буде пам'ятати коронавірус як інфекційний збудник.

"Тому імунітет, впевнений, буде триматися довше, аніж три місяці", – наголосив заступник глави МОЗ.

Безсимптомні хворі

Віктор Ляшко додав, що в Україні від початку пандемії коронавірусу офіційно було зареєстровано 20% випадків безсимптомного захворювання від загальної кількості всіх інфікованих. Також понад половині пацієнтів із усіх госпіталізованих станом на зараз потрібна киснева терапія, і 5% – потребують інтенсивної терапії.

"Не мали симптомів, але хворіли, ми можемо сказати лише про тих, кого ми виявили лабораторними дослідженнями плюс є ряд людей, які перехворіли, але до лікаря не зверталися або люди, в яких симптоми взагалі минули так, що вони на них не звернули увагу. Тому, коли ми говоримо про ту кількість госпіталізованих, це в середньому 20% від усіх захворівших", – зазначив він.



Чи хочуть українці вакцинуватись від коронавірусу / інфографіка 24 канал