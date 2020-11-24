У Міносвіти не бачать нічого резонансного у інформації в підручнику з хімії за 9 клас. В одному з параграфів вказано, що харчова сода сприяє профілактиці та лікуванню онкозахворюань. У МОН впевнені, що це розширить критичне мислення учнів.

Підручник залишиться рекомендованим МОН

Підстав для скасування з підручника грифу "рекомендовано міністерством" немає. Так відповіли в освітньому відомстві на запит Hromadske.

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У МОН наголосили, що для освіти необхідне залучення різних навчальних ресурсів, що дозволить "критично оцінювати інформацію, отриману з різних джерел, зокрема й хімічну".

В міністерстві кажуть, що авторка Марія Савчин всього-на-всього хотіла подати якомога більше цікавої інформації.

Зверніть увагу! Інформацію про лікувальні властивості соди взяли з сайту " Всеукраїнської асоціації пенсіонерів" – принаймні так вказано у підручнику. У МОН запевняють, що було ще одне джерело – зі США, проте його просто забули додати.

У відомстві виправдовуються, що дані про властивості соди розмістили з позначкою "Увага!" та зауваженням, що слід порадитись з лікарем.

Дослідження в медицині засвідчують, що сода інколи ефективніша за синтетичні ліки, оскільки вона входить до складу крові й у разі внутрішньовенного введення відновлює її нормальну структуру,

– мовиться у відповіді міністерства.

Аргументи від МОН на захист скандального уривка:

Нобелівський лауреат з фізіології та медицини Отто Варбург довів, що однією з причин виникнення раку є "порушення засвоєння клітинами кисню через те саме закислення організму". Отож, звичайна сода може зменшити вплив негативних факторів і відновити кислотно-лужний баланс.

У МОН також цитують публікацію з одного з українських ресурсів. У ній згадується радянський лікар Іван Неумивакін — адепт альтернативної медицини, та вказується, що вживання соди "вирішує багато різних проблем зі здоров'ям".

Також, зазначили у Hromadske, в освітньому відомстві нагадали і про італійського лікаря Туліо Сімончіні, що стверджував, що рак – грибкове захворювання і не потребує хіміотерапії. Цього медика у 2006 році позбавили ліцензії.



Скандальний фрагмент з підручника / Фото з фейсбуку Інни Доміної