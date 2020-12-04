Очевидці опублікували в мережі фото з коронавірусної лікарні №5 в Одесі, на яких видно, що мертві люди лежать у палатах поряд з живими, а також – у коридорах. Через це спалахнув чималий скандал. Зараз територію біля медзакладу охороняють нацгвардійці. А тим часом керівництво області спростовує поширені факти.

Все, що відомо про скандал у лікарні Одеси, де лежать тіла мертвих у відділеннях з живими, читайте в матеріалі 24 каналу.

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Фото очевидців з лікарні №5 в Одесі

Про те, що в одеській лікарні критична ситуація з хворими на COVID-19, стало відомо 2 грудня. Біля лікарні помітили черги швидких із хворими, а медики не можуть впоратися з навантаженням. Через це пацієнти помирають просто в палатах від нестачі кисню, а їх тіла по кілька годин лежать поряд з живими, повідомляли і очевидці, і ЗМІ.

Так, одні з пацієнтів лікарні опублікували в мережі фото з померлими як у палатах, так і в коридорах.

Фото жахливі. На них – мертві люди, які померли від коронавірусу, і померли не в реанімації, а просто у відділенні,

– розповів журналістам киянин Іван Кудрянський, чиї батьки наразі лікуються у медзакладі.



Фото з тілами померлих у лікарні №5 в Одесі / Колаж 24 каналу

У лікарні бракує кисню

Волонтери також розповіли, що в лікарні критично бракує кисню і вони намагалися допомогти з цим. Так, волонтери кажуть, що привозять кисень вже у стаціонар.

"Я пробивалася туди. Я – спокійна людина, але я кричала так, що думала, що у мене інсульт буде, щоб мене запустили в стаціонар, щоб я під'єднала пацієнтів до кисню, якого там не вистачає. Там вмирають люди", – розповіла керівниця благодійного фонду "Корпорація Монстрів" Катерина Ножевнікова.

Волонтерка також підтвердила факти про тіла мертвих у лікарні. Пояснила, що все тому, що лікарі не встигають. Також жінка бачила як пацієнтам навіть принесли їжу у палату, де вже лежала мертва людина.

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Що кажуть у самій лікарні

В лікарні визнали, що фото справжні. Та пояснили, що заклад відкрили лише минулого тижня, втім за 2 доби нове коронавірусне відділення на 90 ліжок вщент заповнилось

Бракує медперсоналу, тому навіть мертвих не встигали забирати із загальної палати. Тож, аби робота лікарень не зупинилася повністю, місто попросило в області залучити медперсонал з районів.

Штурм лікарні

3 грудня стало відомо, що родичі пацієнтів намагалися взяти штурмом лікарню в Одесі. Усе через шокуючі фото з соцмереж. Родичі також хотіли передати ліки та побачитися з рідними.

Тож лікарню під охорону взяла Нацгвардія, яка працює у 2 зміни. Нацгвардійці кажуть, що забезпечують там публічну безпеку і порядок.

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Що кажуть у МОЗ

Голова МОЗ Максим Степанов 3 грудня розповів, що напередодні спілкувався з новопризначеним головою ОДА Ігорем Гриневецьким та попросив з'ясувати ситуацію щодо фактів з мертвими в лікарні №5.

Міністр зауважив, що у зв'язку зі зростанням кількості хворих в Україні не вистачає лікарів-інфекціоністів.

Ми розуміємо, що у нас є така проблематика (брак персоналу – 24 канал), ми розв'язуємо це питання. Критичної ситуації поки немає,

– запевнив Степанов.

Дивіться відео з коментарем Степанова про ситуацію в лікарні Одеси:

Що кажуть в Одеській ОДА

В Одеській облдержадміністрації не бачать проблеми. Так, голова департаменту охорони здоров’я ОДА Наталія Одарій-Захар'єва назвала фейком заяви про колапс у лікарні.

У нас працюють морги. Так, вони значно заповнені, але автобаза санітарного транспорту в силі вивезти тіло. В цьому немає проблем. Якщо і був якийсь момент, коли тіло не встигли забрати, прошу вибачення,

– заявила одеська чиновниця.

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Проте медики спростовують заяви посадовиці. Працівник швидкої допомоги розповів, що під час госпіталізації пацієнтів бачив накриті ковдрами тіла в коридорах і палатах лікарні. Чоловік наголосив, що лікарня №5 не готова до такого навантаження. В медзакладі немає відповідного приміщення, де можна зберігати таку кількість тіл.

За даними ще одного джерела в медичних колах, лише 22 листопада у реанімації філії лікарні №5 померли 8 людей. В Одеській міськраді це заперечують.

Свіжа інформація від пацієнтки лікарні №5

Пацієнтка з коронавірусом Людмила Сурікова 4 грудня підтвердила 24 каналу інформацію про тіла мертвих у лікарні.

Вранці 2 грудня у відділенні поблизу туалету поставили ліжко з мертвим тілом. Воно стояло там до обіду,

– розповіла Сурікова.

Жінка також поділилась тим, як проходить її лікування. Вона розповіла, що в медзакладі перебуває від 29 листопада. Лікар переконував пацієнтку, що та отримає всі необхідні ліки, треба буде лише докупити супутні препарати. Перші дні так і було, але тепер потрібно все купувати самому.

Дивіться відео з коментарем пацієнтки лікарні №5 в Одесі:

Сурікова також наголосила, що медсестри "зашиваються", весь середній персонал робить усе, що в змозі.

"Але коли в мене почалась реакція на ліки й піднявся адреналін у крові, почалась тахікардія та судоми, то лікар сказав, щоби я справлялась зі своїми "панічними атаками" сама", – поділилась хвора на коронавірус жінка.

За її словами, у лікарні немає термометрів, тонометра теж не було. А коли сусідці по палаті стало погано, то спершу було нікому допомогти. Врешті прийшов прийомний лікар, але сусідку цілу ніч рятувала медсестра та лікар-інтерн.