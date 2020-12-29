Необхідно відправляти вакцину від COVID-19 на зберігання в ті регіони, де є можливості для цього. Однак препарат Pfizer після розмороження можна зберігати протягом 5 днів у доступних для кожного закладу охорони здоров'я холодильниках.

Тому навіть якщо замовлятимуть більше доз, ніж зможуть провакцинувати, то втрачених – не буде. Про це в ефірі 24 каналу розповіла ексміністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

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Вона наголосила, що регіони будуть відповідальні щодо озвучення саме такої кількості препарату, яку вони зможуть використати за 5 днів, протягом яких вакцина може зберігатися в розмороженому стані.

За словами Скалецької, саме це необхідно для того, аби вакцини від коронавірусу не були втрачені. Водночас вона додала, що наразі в Україні немає питання щодо збільшення кількості приміщень для вакцинації.

Закордоном це відбувається в додаткових пунктах, оскільки закладів охорони здоров'я там не так багато. Ми маємо велику мережу відповідних закладів,

– сказала Скалецька.

Зберігання вакцини

Також вона зауважила, що питанням логістики, зберігання, транспортувагня й забезпечення регіонів вакцинами завжди займалося ДП "Укрвакцина".

Однак є питання потужності відповідних холодильників для зберігання препарату, тому закупівля додаткового обладнання є також надважливою, додала вона.

За словами ексміністерки, не потрібно закуповувати для одночасного зберігання обладнання на десятки мільйонів доз, якщо в Україні за місяць можуть використати 600 – 800 тисяч доз.

"Постачання потрібно робити поступово, і у такий спосіб зрівноважувати ресурси та можливості", – вважає Зоряна Скалецька.

Зверніть увагу! Голова Комітету Ради з питань здоров'я Михайло Радуцький заявив, що у Києві створять Центр тривалого зберігання для вакцин від коронавірусу.

Постачання вакцини в Україну

Також ексміністерка охорони здоров'я розповіла, що вакцинація в Україні має так звані 3 компоненти.

► Перший – яку саме вакцину і коли Україна безкоштовно отримає через платформу COVAX. Препарат, за словами Скалецької, має з'явитись на початку 2021 року. Згідно з попередніми розрахунками, це квітень – травень, додала есміністерка.

► Другий – перемовини з виробниками щодо строків постачання вакцини за державні гроші – на етапі переговорів, зауважила Скалецька. Вакцина може бути дуже швидко доставлена в Україну, проте наразі інформації про підписані контракти немає, додала вона.

► Третій компонент, за словами ексочільниці МОЗ, це можливість для громадян отримати вакцину за власні кошти у приватних лікарнях. Завдяки досить високому попиту, приблизно під кінець січня 2021 року або на початку лютого – вакцинація у приватних лікарнях буде доступна, додала Зоряна Скалецька.

4 етапи вакцинації в Україні / Інфографіка 24 каналу