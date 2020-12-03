У 5 лікарні в Одесі тіла мертвих по кілька годин лежать у відділеннях з живими пацієнтами. Туди звозять хворих із підтвердженим коронавірусом і часто можна побачити черги з карет швидкої. А в лікарні – вже не вистачає кисню й ситуація критична.

Про ситуацію в Одеси та на місцях розповіла волонтерка Катерина Ножевнікова, керівниця благодійного фонду "Корпорація Монстрів". В ефірі 24 каналу вона також наголосила, що кількість місць відрізняється від тих, що кажуть у МОЗ.

До теми В Одесі тіла мертвих по кілька годин лежать у відділеннях з живими пацієнтами, – моторошні фото

Ситуація по містах

За її словами, ситуація з ліжками в лікарнях не така, як кажуть офіційні цифри. Наприклад, кажуть, що є 200 місць в стаціонарах, а насправді їх 106. Вони існують, але бракує техніки. Через це статистика "перекочується" і ситуація зовсім інша, ніж кажуть у МОЗ.

У 5 лікарні в Одесі, на жаль, ситуація критична з дня відкриття. Однак тестувати стали краще та швидше. У столиці справи йдуть не краще.

Вони зараз працюють як сортирувальні. Тобто, приймають пацієнтів, тестують їх і потім передають в інші стаціонари,

– сказала волонтерка.

Крім цього, там зараз понад 100 пацієнтів, а кисневих машин – лише 40. Вже третій день поспіль волонтери туди передають концентратори.

"Лікарі не винні, оскільки вони вимушені концентратори кисню давати людям із гіршою ситуацією", – наголосила Ножевнікова.

Про тіла у лікарні

Син пацієнтів опублікував шокуючі фото з одеської лікарні, де лікують хворих на коронавірус: тіла померлих від коронавірусу годинами лежать і в палатах, і в коридорах. Волонтерка розповіла, що це справді так. Все через те, що лікарі не встигають. А пацієнтам навіть принесли їжу у палату, де вже лежала мертва людина, розповіла волонтерка.

Дивіться більше у відео: наскільки критична ситуація в Одесі