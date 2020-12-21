Ситуація з мутованим коронавірусом вийшла з-під контролю влади Великої Британії. Новий штам COVID-19 поширюється занадто швидко.

Незважаючи на те, що Різдва залишилися лічені дні, британській владі довелося діяти рішуче. Про це заявив глава МОЗ Великої Британії Метт Генкок, повідомляє Sky News.

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Посадовець наголосив, що усі посилені обмеження можуть тривати упродовж декількох місяців.

Людей, які намагаються виїхати за межі Лондона, утворюючи на вокзалах натовпи, Генкок назвав "безвідповідальними".

Що відомо про мутований COVID-19