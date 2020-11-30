Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розповів, як змінилася ситуація з коронавірусом в Україні за останній тиждень.

Динаміка захворюваності на COVID-19 та кількість госпіталізованих в Україні зростає з кожним тижнем. Про це розповів очільник МОЗ Максим Степанов під час ранкового брифінгу 30 листопада, повідомляє 24 канал.

Атуально В Україні виявили 9 946 нових хворих на COVID-19: чи справді допоміг карантин вихідного дня

Впродовж минулого тижня в Україні зареєстрували 96 936 хворих на коронавірус. Це майже на 7 тисяч більше позаминулого, оскільки в той період зареєстрували рівно 90 тисяч інфікованих.

Окрім цього, за останні 7 днів до лікарень госпіталізували й більшу кількість хворих, ніж на позаминулому тижні – 11 606 у порівнянні з 10 597.

Ви бачите, що ситуація залишається достатньо напруженою. Збільшується і збільшується кількість заражених. Як наслідок – збільшується кількість людей, яких госпіталізують в наші лікарні,

– зауважив Степанов.

Міністр також заявив, що 30 листопада оприлюднить результати рейду лікарень, який 29 листопада провели він та його заступники. Максим Степанов, Віктор Ляшко та Ірина Микичак без попередження навідались у медичні установи Житомирської, Черкаської та Київської областей.

Можу сказати тільки попередньо, що ситуація відрізняється в залежності від власника лікарень і від керівника,

– розповів очільник МОЗ.

Степанов зауважив, що є лікарні, які перебувають у досить гарному стані. Але є й такі, які його розчарували. Він заявив, що "деяких керівників звільнив би вже сьогодні".

Зокрема, міністр обурений ситуацією у Житомирській обласній лікарні імені Горбачевського. Виявилося, що ця медична установа надає МОЗ спотворену статистику за кількістю відведених кисневих точок для пацієнтів з COVID-19. Окрім цього, у лікарні відсутній будь-який інфекційний контроль.

Коронавірус в Україні: головне