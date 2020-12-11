Те, що ми їмо, так чи інакше впливає на стан нашого здоров'я. Виявилось, що деякі продукти можуть впливати й на гостроту розуму.

Науковці з Університету Айови прийшли до висновку, що між деякими продуктами є зв'язок з когнітивними функціями Дослідження опубліковано в Journal of Alzheimer's Disease, повідомляє MedicalXpress.

До теми Назвали продукти, які знижують фактор ризику хвороби Альцгеймера

Дослідники проаналізували дані про 1 787 британців віком 46 – 77 років. В період з 2006 – 2010, 2012 – 2013 і з 2015 по 2016 роки учасники вказували свої харчові та навіть алкогольні звички й проходили тести на рівень "мислення на льоту".

У запропонованих анкетах учасники проходили тестування, де обирали зі списку такі варіанти: оброблене м'ясо, птиця, яловичина, баранина, свинина, свіжі фрукти, сушені фрукти, сирі та приготовані овочі, салати, жирна і нежирна риба, сир, хліб й пластівці. і такі напої: чай, кава, пиво, сидр, червоне та біле вино, шампанське і лікер.

Когнітивні функції мозку – що це? Це функція центральної нервової системи – вища нервова діяльність, без якої особистість людини зникає. Когнітивні функції – це здатність розуміти, пізнавати, вивчати, усвідомлювати, сприймати та переробляти зовнішню інформацію.

Результати дослідження:

Сир є найкращим захисним продуктом проти вікових когнітивних проблем, навіть у літньому віці.

Щоденне споживання алкоголю, особливо червоного вина, пов'язане з поліпшенням когнітивних функцій;

Вживання баранини раз на тиждень (але не іншого червоного м’яса) покращує довготривалі когнітивні здібності;

Надмірне вживання солі шкідливе, але лише для людей, які вже перебувають у групі ризику хвороби Альцгеймера. Тож таким людям необхідно стежити за її вживанням, аби уникнути когнітивних проблем у майбутньому.

Але разом з тим дослідники підкреслили, що тепер необхідно провести рандомізовані клінічні випробування. Це допоможе визначити, чи справді такі прості зміни в раціоні можуть допомогти мозку зберігати ясність розуму навіть у літньому віці.