Мешканка Сінгапуру, яка перехворіла коронавірусну інфекцію COVID-19 під час вагітності, народила дитину з антитілами.

У 31-річної Селін Нг-Чан виявили коронавірус у березні під час вагітності другою дитиною. Про це повідомляє видання Straits Times.

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Жінка перехворіла COVID-19 у середній формі і провела у лікарні два з половиною тижні.

На щастя, вагітність закінчилася сльозами радості, адже її син не лише народився здоровим, а й з наявними антитілами до коронавірусної інфекції. Що цікаво, після пологів виявилося, що у породіллі вже немає антитіл.

Нг-Чан є однією з небагатьох жінок у Сінгапурі, які інфікувались коронавірусом під час вагітності і народили до цього часу.

Це дуже цікаво. Педіатр сказала, що мої антитіла до COVID-19 зникли, але у сина є антитіла… Мій лікар підозрює, що я передала йому свої антитіла до коронавірусу під час вагітності,

– сказала жінка.

Селін зізналася, що її вагітність була драматичною, оскільки вона, її мати та її дочка заразилися коронавірусом після повернення з сімейного відпочинку в Європу в березні. Її чоловік та батько, які також були в поїздці, не були інфікованими.



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