У Сінгапурі народилася дитина з антитілами до COVID-19
Мешканка Сінгапуру, яка перехворіла коронавірусну інфекцію COVID-19 під час вагітності, народила дитину з антитілами.
У 31-річної Селін Нг-Чан виявили коронавірус у березні під час вагітності другою дитиною. Про це повідомляє видання Straits Times.
Читайте також Кількість мертвонароджених збільшилася вдвічі через пандемію COVID-19
Жінка перехворіла COVID-19 у середній формі і провела у лікарні два з половиною тижні.
На щастя, вагітність закінчилася сльозами радості, адже її син не лише народився здоровим, а й з наявними антитілами до коронавірусної інфекції. Що цікаво, після пологів виявилося, що у породіллі вже немає антитіл.
Нг-Чан є однією з небагатьох жінок у Сінгапурі, які інфікувались коронавірусом під час вагітності і народили до цього часу.
Це дуже цікаво. Педіатр сказала, що мої антитіла до COVID-19 зникли, але у сина є антитіла… Мій лікар підозрює, що я передала йому свої антитіла до коронавірусу під час вагітності,
– сказала жінка.
Селін зізналася, що її вагітність була драматичною, оскільки вона, її мати та її дочка заразилися коронавірусом після повернення з сімейного відпочинку в Європу в березні. Її чоловік та батько, які також були в поїздці, не були інфікованими.
Поділитися новиною
-
На Львівщині померли два пацієнти на ШВЛ через відсутність електрикисьогодні , 12:22
-
Новини про коронавірус 27 листопада: рекорд в Україні, ймовірні дати введення локдауну в країні28 листопада , 06:00
-
Новини про коронавірус 26 листопада: рекордні показники України, Аваков виступив за локдаун27 листопада , 06:05