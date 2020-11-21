Старший син американського президента Дональд Трамп-молодший інфікувався коронавірусом COVID-19. Чоловік перебуває на самоізоляції.

42-річний Трамп-молодший отримав результат ще на початку тижня і з того часу перебуває на самоізоляції. Про це повідомляє видання DW.

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"На початку тижня у Дона був позитивний результат, і з того часу він перебуває на карантині у своїй оселі. Досі у нього не проявлялися симптоми і він повністю виконує всі медичні рекомендації щодо COVID-19", — заявив прессекретар сина Трампа.

У жовтні Дональда-молодшого критикували за применшення числа загиблих від коронавірусу в США. До прикладу, в інтерв'ю Fox News він казав, що медіа зосередили увагу на кількості хворих, ігноруючи при цьому рівень смертності.

Коронавірус у США: що відомо

У США щодня фіксують рекордні показники захворюваності на коронавірус. З початку пандемії у країні вже підтвердили 11 910 906 випадків зараження, за минулу добу – 56 703.

254 413 людей померли від ускладнень. 4 457 930 пацієнтів одужали.

Додамо, що раніше і сам Дональд Трамп з дружиною Меланією перехворіли коронавірус. Про інфекцію у президентського подружжя повідомили на початку жовтня.