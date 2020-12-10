Вчені з’ясували, що одним зі значущих симптомів раннього COVID-19 є запалені очі. Тому дуже важливо вміти відрізнити симптоми коронавірусу від захворювань очей.

Запалені очі є ще одним симптомом COVID-19

Дослідники з Університету Англія Раскін (ARU) провели опитування серед пацієнтів з COVID-і9 та склали актуальний перелік ранніх симптомів захворювання. Про це йдеться у дослідженні, опублікованому у журналі BMJ Open Ophthalmology. В опитуванні взяли участь 83 учасники.

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Актуальні симптоми:

90% осіб відзначали втому,

76% – лихоманку,

70% – втрату нюху та смаку,

66% – сухий кашель.

81% людей вказали, що на ранній стадії COVID-19 вони мали проблеми з очима. З них 18% опитаних мали світлобоязнь або підвищену світлочутливість, 17% – свербіж очей, а 16% – біль в очах. Більшість учасників повідомила, що вони мали ці симптоми близько двох тижнів.

Водночас жоден опитаний не відзначив слизові виділення або різь в очах, що є характерними ознаками бактеріальних інфекцій.

На думку вчених, потрібно вміти відрізнити кон'юнктивіт від симптомів коронавірусної інфекції, а болі очей визнати симптомом раннього прояву COVID-19.

Дослідники наголошують, що вивчення цього прояву важливо також і тому, що воно вказує ще на один можливий шлях проникнення коронавірусу SARS-CoV-2 в організм і дозволяє краще відстежити шляхи його поширення.