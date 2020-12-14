Сила коронавірусу виснажується: лікар назвав причини спаду захворюваності в Україні
В Україні майже у двічі зменшилась кількість зареєстрованих випадків захворювання на коронавірус. Лікарі припустили, що "інфекційна сила коронавірусу" просто зменшилась.
Тенденція, ймовірно, триватиме недовго, внаслідок новорічних святкувань. А наразі основна причина спаду інфікування в тому, що близько половини населення вже перехворіло. Про це розповів лікар Рівненської обласної дитячої лікарні Павла Сільковський, пише ТСН.
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Приблизно таке я прогнозував ще раніше. Звичайно, 6,5 тисяч – це не зовсім спад, бо на вихідних ми завжди маємо нижчі цифри. Завтра і післязавтра ці цифри знову будуть вищими. Але тенденція до спаду епідемії вже є,
– зазначив Павло Сільковський.
Реальна статистика інша
Відбувається виснаження інфікувальної сили вірусу. Цей відсоток перехворілих відрізняється в різних регіонах, але загалом по Україні так і є. Всі, хто дотичний до лікування таких пацієнтів, розуміють, що справжня кількість перехворілих відрізняється від офіційної кардинально, – сказав лікар.
Іншою ж причиною зменшення кількості заражень Павло Сільковський вважає погодні умови, але опосередковано.
Погода мало впливає на вірус, але впливає на контакти людей. В холодну пору люди більше перебувають дома чи на своїх робочих місцях і мають значно менше сторонніх контактів,
– додав лікар.
Роль тестування
Між тим, лікар каже, що в Україні зменшилась кількість тестувань на коронавірус, адже все менше українців роблять ПЛР. Тож, черг на тести зараз немає і результати тестувань видають дуже швидко.
Зниження відбувається через те, що зменшилась кількість звернень, а не проблеми з лабораторними потужностями,
– розповів Павло Сільковський.
За його словами, тенденцію до зниження кількості інфікувань в кінці лютого підкріплюють і дії країн ЄС. Зокрема, деякі європейські країни повідомили про те, що планують відкрити кордони для туристів на весні.
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Коротко про ситуацію з COVID-19 в Україні
- Станом на 14 грудня на COVID-19 захворіли 900 666 мешканців України, з них станом на 14 грудня одужали 506 718 людей. Натомість з життя пішли 15 247 пацієнтів.
- Впродовж минулої доби в Україні зареєстрували 6 451 випадок передачі коронавірусної хвороби. Госпіталізації потребували 1 895 людей. На жаль, ще 93 хворих померли від ускладнень, спричинених хворобою. Натомість видужали 5 154 пацієнтів.
- Впродовж 13 грудня в Україні провели всього 25 582 тестувань для виявлення коронавірусу. З них методом ПЛР – 20 493, а методом ІФА – 5 089.
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