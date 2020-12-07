У Львові очікують на збільшення кількості хворих на коронавірус у січні 2021 року. Однак, на щастя, місто забепезчене і ліжками, і киснем.

Станом на 7 грудня у місті Лева трохи пішло падіння з кількістю хворих на коронавірус. Про це в ефірі 24 каналу розповів мер міста Андрій Садовий.

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"З 1220 ліжок, які ми зарезервували, в нас сьогодні фактично по Львову коронавірусних є 360, а зі запаленням легенів – 550, включно. Тому маємо більше ніж половину ліжок вільних. Кисню також є достатньо", – зазначив Садовий.

За його словами, попри це вони продовжують збільшувати резерв, бо очікують ріст захворюваності в січні.

"Зараз проводимо масове тестування лікарів на антиген. Готуємось до майбутньої вакцинації", – наголосив він.

Довідка. Станом на 7 грудня у Львові та області зафіксовано понад 50 тисяч випадків зараження на COVID-19. Водночас 33 275 пацієнтів одужали. На жаль, від ускладнень померли 15 527 хворих.

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