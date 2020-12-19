У Швейцарії дозволили використовувати вакцину від COVID-19 виробництва Pfizer
Швейцарський регулюючий орган з лікарських засобів Swissmedic дозволив використання вакцини виробництва Pfizer/BioNTech. Swissmedic отримала заявку на схвалення вакцини ще 2 місяці тому.
Вакцина Pfizer/BioNTech має високий рівень ефективності. Про це мовиться у заяві, розміщеній на сайті Swissmedic.
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Згідно з даними, оціненими Швейцарською агенцією терапевтичних продуктів, захист від коронавірусу через 7 днів після другої вакцинації становить понад 90%.
Людям у віці 16 років і старше можна зробити щеплення від нового типу COVID-19 з урахуванням офіційних рекомендацій федерального уряду по вакцинації,
– мовиться у заяві.
Для оптимального захисту від вакцинації рекомендується проводити 2 внутрішньом'язові вакцинації з інтервалом не менше 21 дня.
Зауважимо, що Swissmedic також розглядає заявки на вакцини COVID-19 від Moderna й AztraZeneca.
Що відомо про вакцину Pfizer
- Pfizer розробила вакцину спільно з німецькою BioNtech.
- Вакцина отримала назву – BNT162b2, її ефективність 95%.
- Ефективність вакцини проти COVID-19 досягається щонайменше через 7 днів після введення другої дози.
Вакцина отримала "сприятливий" рівень безпеки, адже найпоширенішими побічними реакціями на неї були:
- Почервоніння в місці ін'єкції.
- Втома.
- Головний біль.
- Біль у м'язах та суглобах.,
- Озноб і лихоманка.
Джерело: 24 канал
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