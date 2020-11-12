Від початку пандемії коронавірусу, шведська влада не вводила карантин та жодних обмежень. В країні сподівалися на розсуд громадян і вироблення колективного імунітету. У Швеції вважали, що восени епідеміологічна ситуація в країні буде кращою, ніж у сусідніх державах, але визнали свою помилку.

Попри сподівання на колективний імунітет, у Швеції зараз більше випадків зараження, госпіталізацій і смертей на душу населення, ніж в інших скандинавських країнах. Тож Агентство суспільної охорони здоров'я Швеції визнало свою помилку у прогнозах "другої хвилі" коронавірусу, повідомляє видання Financial Times.

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Так, у Швеції сподівалися, що відмова від обмежень на весні сформує у населення колективний імунітет, внаслідок чого восени не буде зросту захворюваності. Установи охорони здоров'я Швеції переконували в тому, що під кінець 2020 року епідеміологічна ситуація в країні буде кращою ніж у Фінляндії та Норвегії, які намагались стримувати поширення коронавірусу за допомогою карантину.

Натомість кількість госпіталізованих в країні нині зростає швидше, ніж у будь-якій іншій європейській країні. У Стокгольмі хворобу виявляють у кожної 5 людини, яка здає зразки для тесту на коронавірус.

Ми бачимо, що і в багатьох інших країнах Європи, які вводили карантин навесні й встановили його знову зараз, теж спостерігається велике збільшення (хворих – ред.). Схоже, що якщо у вас було багато випадків навесні, то буде і багато випадків зараз. Ми не знаємо, чому так відбувається,

– заявила співробітниця Агентства Сара Біфорс.

Вірусологиня Олена Ейнхорна, яка часто критикує дії уряду, прямим тестом заявила, що "стратегія Швеції виявилася разючим провалом". Чотири дні тому в країні зареєстрували у 8 разів більше випадків зараження на душу населення, ніж у Фінляндії, і в 3,5 рази більше, ніж в Норвегії.

У Швеції обмеження не вводять – лише рекомендації

Швеція й надалі не вводить ні карантину, ні обов'язкових заходів. Люди зобов'язані носити маски тільки у лікарнях, а Агентство охорони здоров'я лише випускає рекомендації щодо дотримання соціальної дистанції, гігієни рук та переходу на віддалену роботу.

У деяких великих регіонах людям рекомендують утриматися від фізичних контактів поза сім'єю, уникати багатолюдних місць, святкувань та не їздити на громадському транспорті.

За традицією, наші закони засновані на добровільних заходах. Ми продовжимо дотримуватися цього шляху й очікуємо, що всі люди в Швеції підуть цим рекомендаціям,

– заявила Сара Біфорс.