У Швеції запроваджують жорсткі карантинні обмеження для стримування коронавірусної інфекції. У країні визнали, що їхній експеримент з коронавірусом провалився.

Як відомо, Швеція під час перших місяців пандемії відмовилася вводити тотальні обмеження і пробувала зберегти економіку країни. Однак після чергового приросту захворюваності на коронавірус країна вирішила завершити "експеримент над COVID-19" і ввести додаткові обмеження взимку. Про це пише The Wall Street Journal.

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Обмеження у країні починаються від заборони великих зборів і закінчують обмеженням продажу алкоголю та закриттям шкіл. Ці дії спрямовані на те, щоб запобігти навантаженню системи охорони здоров’я.

Поки країна не планує вводити тотальний локдаун через політичні і соціальні мотиви.

Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен наголосив на тому, що слід скасувати всі неважливі зустрічі і оголосив заборону на зібрання групами понад вісім людей. Відтак кінотеатри та інші розважальні заклади зачинилися.

Влада обрала стратегію, яка повністю відрізнялася від тієї, яку наслідувала решта Європи, і через це країна сильно постраждала під час першої хвилі,

– заявив лікар Петр Новак.

Новака додав, що медики ніколи не поділяли оптимізму Міністерства охорони здоров'я Швеції щодо перспективи набуття колективного імунітету шляхом відкритості до контакту з вірусом.