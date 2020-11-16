У штаб-квартирі Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка розташована у Женеві, на коронавірус захворіли понад півсотні співробітників. Триває епідеміологічне розслідування.

Так, у 65 співробітників ВООЗ виявили коронавірус, тож нині керівництво організації проводить епідрозслідування. Про це повідомляє видання Associated Press.

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Журналістам вдалося отримати внутрішній електронний лист компанії. У ньому йдеться, що кількість інфікованих співробітників в Женеві зросла до 65 внаслідок 5 останніх випадків інфікування. Це при тому, що ВООЗ раніше заперечувало інформацію про спалах коронавірусу у штаб-квартирі організації.

Але відреагувавши на запит журналістів, речниця ВООЗ Фара Дахлалла підтвердила її правдивість.

Ми ще не встановили, чи відбулася передача інформації в кампусі, але розглядаємо це питання,

– повідомила Дахлалла.

Коронавірус у ВООЗ: хто захворів

В електронному листі не було вказано, хто заразився, але співробітник ВООЗ, який зв'язався з пресою на умовах анонімності заявив, що в групу інфікованих входить член керівної групи генерального директора ВООЗ, який також є спеціалістом з інфекційного контролю.

Відповідно до стандартних протоколів, ці колеги отримують необхідну медичну допомогу і оздоровлюються вдома,

– йдеться в листі.

Журналісти зазначили, що в п'ятницю 13 листопада ВООЗ повідомили про інфікування 5 співробітників організації. З них 4 працювали в одній команді, а п'ятий хворий контактував з ними.

Цікаво, що з виявлених 65 хворих майже половина – ті працівники, що працювали дистанційно. Ще 32 інфікованих працювали безпосередньо у приміщеннях штаб-квартири організації.