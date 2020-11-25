Шотландія стала першою країною у світі, яка забезпечила жінкам безкоштовний доступ до гігієнічних продуктів. Відповідний закон був одноголосно схвалений в парламенті в Единбурзі у вівторок, 24 листопада.

Закон прийняли з метою боротьби з бідністю. Коли він набуде чинності, Шотландія стане першою країною в світі, де жінки зможуть отримувати гігієнічні продукти безкоштовно. Про це пише видання The Guardian.

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У чому полягає проєкт

Відповідно до законопроєкту, уряд Шотландії зобов'язаний надати безкоштовний доступ до засобів гігієни всім, хто їх потребує. Також тампони і прокладки можна буде отримати безкоштовно в спеціалізованих громадських місцях, таких як культурно-спортивні центри, молодіжні клуби та аптеки.

Крім того, туалети шкіл і університетів, де менструальні продукти були доступні і раніше, забезпечать додатковими засобами гігієни.



Шотландія ухвалила закон про безкоштовні прокладки й тампони / Фото: Getty Images

"Прорив" Шотландії

Рішення прийняли після чотирирічної кампанії, що докорінно змінила громадську думку про менструації. Її очолила прессекретар Шотландської лейбористської партії Моніка Леннон. За її словами, це "гордий день для Шотландії".

Деякі члени парламенту переймаються, що витрати можуть перевищити очікувані. Однак інші вважають, що такий закон стане "проривним". Попередні витрати на реалізацію цього обійдуться в 9,7 мільйона ​​фунтів стерлінгів.

Ми всі згодні з тим, що ніхто не повинен турбуватися про те, де дістати тампони наступного разу,

– зазначила політикиня Моніка Леннон.

Прем'єр-міністр Шотландії Нікола Стерджен назвала закон "важливою політичною мірою для жінок і дівчат".

"Я пишаюся тим, що можу проголосувати за цей новаторський закон і зробити Шотландію першою країною в світі, що забезпечила безкоштовний доступ до гігієнічних продуктів для всіх, хто в них потребує", – написала глава уряду у твіттері.