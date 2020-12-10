Прем’єр Денис Шмигаль заявив, що в українських лікарнях достатньо ліжок, які можна заповнювати хворими на коронавірус, а розгортати мобільні госпіталі немає сенсу.

Прем’єр Денис Шмигаль заявив, що в українських лікарнях достатньо ліжок, які можна заповнювати хворими на коронавірус, а розгортати мобільні госпіталі немає сенсу, пише УП.

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У нас, скажімо, 62 тисячі ліжок під COVID. У Польщі сьогодні, я боюсь збрехати, по-моєму, 30 тисяч. При зіставних розмірах наших країн. Наша межа – це 55% від усіх ліжок, це 91 тисяча. В нас достатньо ліжок у медичних закладах, які можна заповнювати, не будуючи мобільні госпіталі,

– заявив він.

За його словами, "тратити гроші в будівництво мобільних госпіталів, які потім згорнути і викинути, немає сенсу".

У нас стоять пусті медичні заклади з ліжками, де можна розміщувати людей,

– приголомшив інформацією Шмигаль.

Прем’єр вкотре наголосив, що кількість ліжко-місць в Україні, якщо брати приклад в інших країн (Польща чи Німеччина) дуже велика. Водночас влада розуміє, що може не встигнути забезпечити киснем стандартні медичні заклади.

Але абсолютно вся місцева влада сказала, що достатньо ліжок, нам не треба нічого будувати нового, ми справимося тими закладами медичними, які є,

– сказав Денис Шмигаль.

В Україні достатньо місць для хворих на коронавірус: чи правда це?

Зауважимо, що в Україні вже багатьом хворим на коронавірус відмовили у госпіталізації, пояснивши це тим, що "місць у лікарнях немає". Відмова вчасно надати допомогу вже стала причиною багатьох смертей.

Що цікаво, навіть сам прем’єр Денис Шмигаль ще вкінці листопада заявив, що у деяких містах лікарні повністю переповнені пацієнтами з COVID-19.

"Людей відповідно розміщують в районних і обласних лікарнях, повинні маршрутизувати нові напрямки, куди розвозити таких хворих з обласних центрів", – говорив Шмигаль.

Так, цей коментар був близько двох тижнів тому, однак з цього часу захворюваність в Україні лише зросла. Станом на 10 грудня зафіксовано 858 714 випадків зараження коронавірусом. 14 470 пацієнтів померли, одужали – 465 021. Досі хворіють 379 223 людини. Ще у 952 тисяч осіб підозрюються COVID-19.