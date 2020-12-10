Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснив, що проблема з переповненістю лікарень, у яких лікують пацієнтів з коронавірусною інфекцією, виникає через застарілий підхід до маршрутизації хворих.

Про те, що в Україні є проблема з маршрутизацією пацієнтів, Денис Шмигаль розповів виданню УП.

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У нас є проблематика із маршрутизацією хворих. Що відбувається? Наприклад, є в місті Києві міська лікарня. Швидкі беруть хворих. Куди вони їх везуть? По прописаному маршруту, в міську інфекційну лікарню. А вона уже забита. Все, там уже 100 плюс відсотків, в коридорах люди лежать,

– розповів прем'єр.

Він пояснив, що у швидких інших маршрутів не було прописано, адже вони роками не змінювалися.

"Роками диспетчер розказує, "куди везти? – в інфекційну!" Хоча поруч стоїть 5 лікарень по 100-150 місць підготовлених в очікуванні пацієнтів", – зауважив Шмигаль.

Політик зазначив, що маршрутизація прописується із запізненням або диспетчери не мають доступу до інформації, що, наприклад, в одній лікарні забиті всі ліжко-місця, а в другій є вільні.

З"араз ми робимо наступний дашборд, який дуже ефективно себе проявив. Ми відтестували його в Черкаській області. В кожній лікарні закріплюємо позмінно людей, які в онлайні заповнюють ті дашборди "прибула людина/вибула людина". І ми будемо в онлайні бачити в кожній лікарні, яка кількість вільних місць, яка ситуація з киснем. Тобто повністю вся інформація", – оголосив він.

Денис Шмигаль пояснив, що раніше такої системи в Україні не було.