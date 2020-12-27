Україна матиме достатньо ресурсів, аби придбати необхідну кількість доз вакцин проти коронавірусу. За словами глави уряду Дениса Шмигаля, майже 3 мільярди гривень уже заклали на ці потреби у державному бюджеті на 2021 рік

Україна планує отримати більше ніж 8 мільйонів доз у 2021

Додатково створять спеціальний фонд, який акумулюватиме кошти на препарати, а також доплати медикам. Про це прем'єр-міністр України написав у фейсбуці.

До теми Україна може отримати вакцину від COVID-19 поза чергою, але є умова

Уряд та Офіс Президента активно працюють, щоб у 2021 році Україна гарантовано мала значно більшу кількість вакцин, окрім запланованих 8 мільйонів доз у межах глобальної ініціативи COVAX,

– запевнив Шмигаль.

Кабмін виділив додаткові кошти на вакцинацію для МОЗ

Також прем'єр наголосив, що Кабмін додатково виділив ще 1,3 мільярда в українській валюті для Міністерства охорони здоров'я на вакцини. Це рішення перед тим погодили у бюджетному комітеті парламенту.

Питання вакцинації Україна активно обговорює з послами "Великої сімки" та Євросоюзу. Координують співпрацю і з іншими раїнами, зокрема, США, Великою Британією та Німеччиною.

Зазначимо, що раніше у МОЗ повідомили, що спочатку вакцина від коронавірусу з'явиться у державних медзакладах. Спочатку від COVID-19 щепитимуть групи ризику.

Важливо! У Євросоюзі з 27 грудня розпочалась масова вакцинація проти коронавірусу. Єврокомісія затвердила препарат від Pfizer і BioNTech .

Чи готові українці вакцинуватись / Інфографіка 24 каналу