Денис Шмигаль 22 грудня провів зустріч із послами країн "Великої сімки" та Європейського Союзу. Сторони обговорили актуальні питання співпраці та плани на 2021 рік.

Під час зустрічі прем'єр-міністр Шмигаль наголосив, що найважливішим завданням уряду є пом'якшення впливу COVID-19 на економіку. Зараз успішно реалізовується Державна програма стимулювання економіки. Про це повідомила пресслужба Кабінету Міністрів.

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Що сказав Шмигаль

Уряд затвердив 100 інвестиційних проєктів у різних галузях. Їх можна реалізовувати із залученням інвесторів, міжнародної технічної допомоги або за кошти кредитних коштів та бюджету. Запрошуємо брати участь у приватизаційних аукціонах та концесійних конкурсах в Україні,

– наголосив Шмигаль.

Прем'єр та міжнародні посли обговорили також ключові параметри Держбюджету-2021. "У бюджеті також передбачене створення спеціального фонду, кошти з якого виділятимуться на закупівлю вакцини від коронавірусу", – додав Шмигаль.

Очільник уряду про COVID-вакцину

Шмигаль зазначив, що Україна спільно зі Світовим банком та Європейським інвестиційним банком опрацьовує можливості закупівлі вакцин проти COVID-19. За його словами, робота ведеться на рівні посольств США, Великої Британії, Німеччини та компаній-виробників вакцини.

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"Україні необхідний доступ до вакцини вже на початку наступного року, щоб ми могли якнайшвидше розпочати процес вакцинування лікарів та інших груп населення. Ми високо цінуємо зусилля наших міжнародних партнерів, спрямовані на допомогу Україні забезпечити населення належною кількістю вакцини", – наголосив чиновник.

Крім того, він подякував країнам 7G та Євросоюзу за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.